Rattaché à la flotte de la Baltique, le navire-école russe Smolny a réalisé, le 28 juillet, une escale au port de Pointe-Noire, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales notamment en matière de coopération sécuritaire entre la Russie et le Congo.

À son arrivée, le Smolny a été accueilli avec des honneurs militaires lors d'une cérémonie solennelle organisée au port. Celle-ci a été marquée par la formation d'une garde d'honneur composée de militaires congolais, ainsi que par l'exécution des hymnes nationaux russe et congolais. Le commandant du Smolny, le capitaine Igor Markov, a été reçu par le préfet de Pointe-Noire, Pierre Cébert Iboko-Onanga, ainsi que par le commandant de la première région militaire de la ville océane, le général Jean Olessongo Ondaye.

Les discussions entre les responsables congolais et l'équipage du Smolny ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération navale et militaire entre les deux pays. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'approfondir les relations militaires russo-congolaises, notamment à travers des échanges d'expérience et des programmes de formation pour les cadets. L'équipage du Smolny est composé d'environ 400 personnes, dont 200 cadets en formation. Ces jeunes marins suivent une formation pratique à bord du navire, apprenant les compétences nécessaires pour leur futur rôle dans la marine russe. Cette visite représente une occasion pour eux de découvrir la culture locale et de nouer des contacts avec leurs homologues congolais.

Pour clore cette escale, une réception amicale a été organisée, au cours de laquelle les autorités locales ont eu l'occasion d'échanger avec les membres de l'équipage. Un concert a même été donné, mettant en lumière des artistes congolais et créant un moment festif pour renforcer les liens d'amitié entre l'équipage et la population locale. Cette interaction culturelle a permis de renforcer la coopération au-delà des échanges militaires et techniques, favorisant une meilleure compréhension mutuelle.