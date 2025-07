Maroc: Fête du Trône - Mohammed VI loue les progrès accomplis sous sa gouvernance

Le roi du Maroc s' est adressé à son peuple, le 29 juillet, à l'occasion de ses 26 ans de trône.

Dans un discours à la nation délivré à l'occasion de la fête qui l'a vu accéder au trône, le 23 juillet 1999, le roi Mohammed VI a salué les avancées réalisées par son pays sur les plans économique, social, technologique et infrastructurel. Le souverain chérifien a évoqué les relations du royaume avec ses voisins, parmi lesquels l'Algérie, et réitéré la position de son pays sur l'autonomie du territoire sahraoui. Grands extraits de l'allocation avec les intertitres de la rédaction.

Vingt-six ans de travail

« Depuis notre accession au trône, nous avons oeuvré à la construction d'un Maroc avancé, uni et solidaire, aussi bien à travers la promotion du développement économique et humain global que par la ferme volonté de conforter la place de notre pays dans le concert des nations émergentes.

Loin d'être le fruit du hasard, les réalisations accomplies par notre pays procèdent plutôt d'une vision à long terme et elles reflètent la pertinence des choix majeurs opérés en matière de développement. Elles ont également été favorisées par le climat de sécurité et de stabilité politique et institutionnelle dont jouit le Maroc ».

Nature des réalisations

« Grâce aux orientations stratégiques que le Maroc s'est tracées, les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des énergies renouvelables, des industries agroalimentaires et du tourisme constituent désormais un levier essentiel de notre économie émergente, tant en termes d'investissements qu'en matière de création d'emplois.

Terre d'investissement s'il en est, le Maroc émergent est singulier par la multiplicité et la diversité des partenaires dont il est un associé responsable et fiable. En effet, à la faveur des accords de libre-échange, l'économie nationale est liée à plus de trois milliards de consommateurs à travers le monde.

Aujourd'hui, le Maroc dispose également d'infrastructures modernes, robustes et aux standards mondiaux ».

Volet social

« Aucun niveau de développement économique et infrastructurel ne saurait me contenter s'il ne concourt pas effectivement à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, de quelque frange sociale et de quelque région qu'ils appartiennent.

Partant de là, Nous avons toujours porté un intérêt particulier à la promotion du développement humain, notamment à travers la généralisation de la protection sociale et l'attribution de l'aide directe aux ménages qui y sont éligibles.

A titre d'exemple, le niveau de la pauvreté multidimensionnelle a nettement reculé à l'échelle nationale, passant de 11,9 % en 2014 à 6,8% en 2024.

Par ailleurs, le Maroc a dépassé, cette année, le seuil de l'Indice de Développement Humain (IDH), pour se classer désormais dans la catégorie des pays à "développement humain élevé ».

Voisinage

« Notre souci de conforter la place du Maroc en tant que pays émergent va de pair avec Notre engagement réitéré à demeurer ouverts sur notre environnement régional et plus particulièrement sur notre voisinage immédiat avec le peuple algérien frère.

En Ma qualité de Roi du Maroc, Ma position est claire et constante : le peuple algérien est un peuple frère que des attaches humaines et historiques séculaires lient au peuple marocain, particulièrement par la langue, la religion, la géographie et le destin commun.

Pour toutes ces considérations, J'ai constamment tendu la main en direction de nos Frères en Algérie. J'ai également exprimé la disposition du Maroc à un dialogue franc et responsable ; un dialogue fraternel et sincère portant sur les différentes questions en souffrance entre les deux pays.

Notre attachement inébranlable à la politique de la main tendue en direction de Nos Frères en Algérie procède de l'intime conviction que Nous portons en Nous, quant à l'unité de nos peuples et à notre capacité commune à dépasser cette situation regrettable.

Nous réaffirmons également notre attachement à l'Union du Maghreb dont Nous sommes persuadés qu'elle ne pourra se faire sans l'implication conjointe du Maroc et de l'Algérie, aux côtés des autres États frères ».

Question du Sahara

« D'autre part, nous sommes fiers du soutien international croissant à la Proposition d'Autonomie, considérée comme la seule et unique solution au conflit autour du Sahara marocain.

A cet égard, nous exprimons nos remerciements et Notre considération au Royaume-Uni ami et la République Portugaise pour leurs positions constructives venues appuyer la Proposition d'Autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et renforcer celles de nombreux pays dans le monde.

Ces positions favorables au bon droit et à la légitimité nous inspirent honneur et fierté. Elles nous poussent davantage à la recherche d'une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu ».

À Brazzaville, l'événement est marqué par une réception offerte par le chargé d'affaires du Maroc, Ahmmed Agargi, le 30 juillet.