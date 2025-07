Congo-Brazzaville: Élection à la Fécohand - Le chronogramme de la commission électorale suscite des questions

Après plusieurs mois de suspense, la nouvelle commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball (Fécohand) a récemment publié le chronogramme devant aboutir à la tenue d'un congrès électif. Seulement, il ya des candidats qui pensent que ce document ne prend pas en compte certains préalables.

Le congrès électif de la Fécohand aura lieu le 16 août prochain. Selon les membres de la commission, dirigée par Me Mouadh Ben Zaied, tout se passe bien mais l'un des candidats, Avicenne Nzikou, estime que cette structure ne prend pas en compte le verdict de la Chambre de conciliation et d'arbitrage de sport (Ccas) qui avait écarté du corps électoral les voix de Cara, AVR et Petro Sport.

Pour le candidat Avicenne, le travail de la commission devrait se baser sur la sentence arbitrale du 13 octobre de la Ccas. «Si nous poursuivons le processus électoral aujourd'hui, c'est parce que la Ccas a enjoint le comité olympique de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Il ne s'agit plus de tout reprendre mais de poursuivre l'élection », a declaré Avicenne Nzikou avant de se demander si le fait de recevoir d'autres candidatures était prescrit dans la sentence de la Ccas

La commission jure seulement sur la légalité

Le représentant de la Fédération internationale de handball (FIH) et de la Confédération africaine de handball (Cahb), Me Mouadh Ben Zaied, par ailleurs président de la commission électorale indépendante de la Fécohand, a publié une série de documents qui expliquent tout le processus électoral ainsi que les dates-clés. En s'appuyant sur les décisions et les statuts de la FIH, de la Cahb et de la Fécohand, il a publié un avis de convocation d'un congrès électif qui détaille tout le processus électoral. «Le présent avis emporte un déclenchement officiel du processus électif et une ouverture des candidatures aux postes électifs du congrès.

Chaque liste candidate aux élections du comité exécutif, outre les candidatures aux autres postes électifs mentionnés dans l'article 21 des statuts de la Fécohand, devra être déposée directement contre décharge auprès du secrétariat de la commission électorale indépendante domicilié au siège du Cnosc au plus tard le mercredi 16 juillet 2025 à 17h30. Il est précisé que toute personne candidate ne peut figurer que dans une seule liste candidate », explique le document.

En tout cas, ce moment était attendu avec beaucoup d'impatience par les acteurs du handball congolais, en particulier, et par tout le peuple congolais en général. Il est temps que les différents candidats privilégient l'intérêt général de ce sport afin de garantir une élection apaisée et de favoriser un retour harmonieux des activités du handball sur toute l'étendue du territoire national.