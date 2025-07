Congo-Brazzaville: Direction générale de l'intégration - Les agents formés sur les principes de suivi-évaluation

Le Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP) a clôturé, le 25 juillet à Brazzaville, la formation des agents et cadres de la direction générale de l'intégration (DGI) sur le renforcement de leurs capacités dans la compréhension et la mise en oeuvre des principes de suivi-évaluation.

Les agents et cadres de la DGI sont désormais outillés pour l'élaboration et l'analyse du cadre logique ainsi que la gestion axée sur les résultats afin d'améliorer la planification, la gestion et l'évaluation des projets et programmes au sein de leur institution.

Lors du lancement de ce master class, le directeur général du CNFSDP, Johs Stephen Yoka Ikombo, et le directeur général de l'Intégration, Eric Mbende, avaient encouragé les partcipants à s'approprier les concepts, à être motivés et à s'impliquer davantage.

Adoptée au cours de cette formation, l'approche interactive et participative a aidé l'ensemble des participants à s'approprier différents concepts clefs, notamment la planification du compte rendu et l'utilisation des informations, la planification des ressources humaines et le renforcement des capacités, la planification budgétaire, l'identification des sources de données (enquêtes, registres, etc.), la définition de la fréquence de collecte, la gestion et la sécurité des données collectées.

Un expert qui a requis l'anonymat a rapporté : « Le suivi permet d'identifier rapidement les obstacles ou les écarts par rapport aux objectifs initiaux, ce qui permet d'intervenir rapidement pour corriger la trajectoire du projet. En suivant les progrès et en évaluant les résultats, il est possible d'identifier les domaines où les ressources sont gaspillées et de les allouer plus efficacement.

L'analyse des données collectées lors du suivi et de l'évaluation permet d'identifier les leçons apprises et de les intégrer dans les projets futurs, favorisant ainsi l'amélioration continue. Les données recueillies permettent de prendre des décisions plus informées et plus efficaces concernant la gestion d'un projet, son orientation et son impact. Le suivi-évaluation permet de fournir des preuves concrètes de l'utilisation des fonds et de la réalisation des objectifs, ce qui renforce la confiance des bailleurs de fonds et des parties prenantes ».

Au terme de la formation, les participants ont été dotés des compétences nécessaires pour concevoir; mettre en oeuvre et évaluer des systèmes de suivi-évaluation; maîtriser les techniques de collecte, de traitement et d'analyse de données; et élaborer des cadres logiques pertinents, contribuant ainsi à une meilleure performance de la direction générale de l'intégration.

Signalons que les experts en statistique, démographie et planification s'accordent et conviennent que les principes de suivi-évaluation offrent de nombreux avantages pour la gestion de projets et de programmes. Ils permettent une meilleure compréhension des progrès, une détection précoce des problèmes, une optimisation des ressources, et une augmentation de la transparence et de la responsabilité. En résumé, un suivi-évaluation efficace renforce la réussite des initiatives en favorisant l'apprentissage, l'amélioration continue et la prise de décisions éclairées.