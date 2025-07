Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 juillet 2025

Tchad : Succès Masra renvoyé devant la chambre criminelle

L’opposant tchadien Succès Masra a été renvoyé devant la chambre criminelle, une décision qualifiée de « politique » par son avocat, qui dénonce une instrumentalisation de la justice.

L’ancien Premier ministre tchadien et opposant politique Succès Masra a été renvoyé devant la chambre criminelle par la chambre d’accusation de N’Djaména, selon une décision rendue le 30 juillet. Cette évolution judiciaire a suscité une réaction immédiate de son avocat, Me Saïd Larifou, qui conteste la régularité de la procédure et dénonce une affaire à caractère politique. (Source : Tchadinfos)

Mali : Couvre-feu prolongé à Kayes après l’attaque du 1er juillet

Face à la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités maliennes ont décidé de prolonger le couvre-feu dans la région de Kayes pour une durée de 30 jours, du 1er au 30 août 2025.

L’annonce de la reconduite du couvre-feu dû aux attaques à Kayes a été faite par le gouverneur de la région, le Général de brigade Moussa Soumaré. La mesure s’applique chaque nuit de minuit à 5 heures du matin sur l’ensemble du territoire régional. (Source : Maliweb)

Afrique de l’Est : Tensions entre l’Ouganda et le Soudan du Sud

Des affrontements ont éclaté entre les troupes ougandaises et sud-soudanaises le long de leur frontière commune, provoquant un échange de tirs qui a coûté la vie à au moins quatre personnes, a déclaré mercredi un responsable militaire de l’Ouganda. Ces violences surviennent dans un contexte de tensions croissantes autour de zones frontalières contestées.

Selon le général de division Felix Kulayigye, porte-parole de l’armée ougandaise, trois soldats sud-soudanais ont été tués après que les forces ougandaises ont riposté à la mort de l’un de leurs soldats, survenue lundi. Toutefois, Wani Jackson Mule, un responsable local de l’État d’Équatoria central au Sud-Soudan, a affirmé avoir reçu les corps de cinq militaires. (Source: Africanews)

Afrique du Sud : Trump envisage de boycotter le sommet du G20

Donald Trump a indiqué qu’il ne participerait « probablement pas » au sommet du G20 en Afrique du Sud, relançant ses accusations controversées de persécution des Blancs dans le pays.

Le président américain Donald Trump a déclaré, mardi 29 juillet, qu’il ne participerait “probablement pas” au sommet du G20, prévu en novembre en Afrique du Sud, premier pays du continent à accueillir cette réunion internationale. Depuis l’avion présidentiel Air Force One, le candidat républicain à sa réélection a de nouveau formulé de vives critiques contre Pretoria, qu’il accuse sans preuves de persécuter des fermiers blancs. (Source : Africa radio )

Tunisie : À 20 ans, Jaouadi signe un exploit historique aux Mondiaux de natation

À seulement 20 ans le Tunisien Ahmed Jaouadi a marqué l’histoire de la natation en remportant l’or sur 800 mètres nage libre lors des Championnats du monde organisés à Singapour.

Sa performance de 7 minutes 36 secondes 88 fait de lui le troisième nageur le plus rapide de tous les temps sur cette distance. Avec une course maîtrisée Jaouadi a accéléré à mi-parcours pour distancer ses principaux rivaux les Allemands Sven Schwarz (7 minutes 39 secondes 96) et Lukas Maertens déjà titré sur 400 mètres (7 minutes 40 secondes 19). Le champion olympique irlandais Daniel Wiffen a terminé dernier en 7 minutes 58 secondes 56. (Source : La Presse)

Nigéria : La raffinerie Dangote abandonne son procès contre l'État et six importateurs

La raffinerie Dangote, la plus grande d’Afrique, a officiellement retiré son action en justice contre l’Autorité nigériane de régulation du pétrole en aval et en amont (NMDPRA) ainsi que contre six importateurs de carburant, dont la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL).

Le litige portait sur la délivrance de licences d’importation que le groupe jugeait contraires à la loi sur l'industrie pétrolière (PIA).

Déposé en 2024, le recours judiciaire visait à annuler ces licences et réclamait 100 milliards de nairas (environ 66 millions de dollars) de dommages-intérêts. Dangote estimait que l’attribution de ces autorisations nuisait au raffinage local, menaçant son modèle économique. (Source : Africanews )

RDC : La Cour de cassation rejette l’exception d’inconstitutionnalité de Constant Mutamba

La Cour de cassation a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les avocats de l’ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. C’était à l’audience de ce mercredi 30 juillet.

Dans son arrêt, la Cour a déclaré que le prévenu avait déjà introduit, devant la Cour constitutionnelle, une requête en inconstitutionnalité portant sur le même objet, à savoir : les autorisations de l’Assemblée nationale d’instruire le dossier à l’encontre du prévenu et de poursuivre ce dernier. Par conséquent, cette exception a été déclarée sans objet.

Constant Mutamba a soutenu que les autorisations de l’Assemblée nationale ont été votées en mains levées, alors qu’elle aurait dû se faire en bulletin secret ; d’où la violation de la constitution. (Source : Actualité.CD )

Afrique: Changement climatique - Le continent mise sur une philanthropie locale et résiliente

Face à la crise climatique et à la baisse de l’aide internationale, des acteurs africains plaident pour un modèle de financement centré sur les communautés. Une philanthropie participative et endogène prend forme.

Lors d'un panel organisé à l'occasion de la 6e conférence sur la philanthropie en Afrique qui se déroule actuellement au Caire, en Égypte, des experts se sont prononcés sur la question climatique et le rôle que la philanthropie peut jouer face à cela. Pour ces acteurs, les réponses doivent venir du terrain : des jeunes, des femmes, des coopératives et autres structures ancrées localement. (Source : allAfrica )

Centrafrique : Le gouvernement exhibe le chef rebelle Armel Sayo pour faire taire les rumeurs de mort

Après plusieurs jours de rumeurs persistantes sur sa disparition, le gouvernement centrafricain a présenté mercredi 30 juillet le chef rebelle Armel Sayo à la presse, affirmant qu’il est vivant et en bonne santé.

Mercredi 30 juillet, les autorités centrafricaines ont diffusé une vidéo montrant Armel Sayo, ex-chef rebelle et ancien ministre, afin de démentir les rumeurs sur sa mort. Filmé lors d’une conférence de presse à Bangui, Sayo, vêtu d’une chemise blanche, apparaît brièvement aux côtés du porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, qui déclare : « Il est là, bien vivant, en bonne santé ». (Source : TV5Monde Afrique)

Tanzanie : Le gouvernement interdit aux étrangers de gérer des petites entreprises

La Tanzanie a décidé d’interdire aux étrangers la propriété et l’exploitation de certaines petites entreprises sur son territoire, une mesure qui a immédiatement suscité des critiques, notamment de la part du Kenya voisin.

La nouvelle réglementation concerne 15 secteurs, majoritairement à petite échelle, tels que les transferts d'argent par mobile, les services de guides touristiques, l’exploitation minière artisanale, l’achat de récoltes directement aux agriculteurs, les salons de beauté, les boutiques de souvenirs, ainsi que la création de stations de radio et de télévision. (Source : AfrikMag)