Tunisie: Le pays accueillera en décembre la conférence internationale sur l'éclairage intelligent et durable

La Tunisie, et plus précisément le gouvernorat de Monastir, accueillera du 8 au 10 décembre 2025 la 50e conférence internationale sur l'éclairage intelligent et durable. C'est la première fois que cet événement d'envergure se tient dans un pays arabe et africain, comme l'a indiqué Zouhour Aaraoud, professeure à l'École Nationale d'Ingénieurs de Monastir et secrétaire générale de la conférence.

Mme Aaraoud a souligné que cette conférence représente un événement scientifique majeur. Elle réunira des spécialistes de plus de 30 pays qui aborderont divers thèmes, dont l »éclairage intelligent,

les effets de la lumière sur les humains, les animaux et les plantes, l'éclairage et la santé et la qualité de l'éclairage dans les espaces intérieurs et extérieurs.

Des chercheurs tunisiens présenteront leurs travaux sur l'intelligence artificielle appliquée à l'éclairage dans divers domaines. La conférence s'adresse aux chercheurs, aux industriels et à toute personne impliquée dans le secteur de l'éclairage.

À travers cet événement, l'Université de Monastir vise à faire de la ville un pôle scientifique et d'innovation dans le domaine de l'éclairage et de l'énergie durable. Elle souhaite également mettre en lumière les compétences tunisiennes sur la scène académique et scientifique internationale, selon Zouhour Aaraoud.