Tunisie: 6e édition du Forum Convergences Tunisie - L'innovation durable au coeur des débats

Après le franc succès rencontré lors des éditions précédentes, le Forum Convergences Tunisie revient cette année pour une 6e édition, confirmant une fois de plus son rôle d'espace privilégié où les défis sociétaux et environnementaux sont débattus. Organisé par Convergences et Acted, en partenariat avec l'association We Love Sousse; financé par l'Union européenne à travers le projet Greenov'i (mis en oeuvre par Expertise France), et soutenu par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que la Banque de Tunisie, cet événement a rassemblé experts, décideurs et acteurs économiques.

Il est devenu un rendez-vous incontournable pour réfléchir sur les enjeux de durabilité en Tunisie. Trois thématiques majeures ont structuré cette 6e édition, qui s'est tenue les 28 et 29 juillet à la cité de la Culture de Tunis, sous le thème : «Acteurs du changement : vers une gouvernance durable, solidaire et verte»: la responsabilité sociétale des entreprises en Tunisie, l'économie circulaire et la transition verte et l'économie sociale et solidaire (ESS).

Durant ces deux journées, des panels ont exploré des sujets variés tels que les industries culturelles, l'ESS et l'urgence climatique, l'entrepreneuriat social et solidaire, l'avenir durable de l'artisanat tunisien... Parmi les temps forts, la compétition nationale des Campus Clubs 3 Zéros (zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté) qui a été marquée par la participation de 12 clubs représentant 12 facultés tunisiennes.

«Ce qu'on valorise aussi, c'est la continuité, la capacité à répéter cette dynamique, à se retrouver, à travailler ensemble sur des sujets. Il y a des endroits où, malheureusement, après une édition, on n'a pas réussi à remobiliser les gens. Ici, en Tunisie, on sent une vraie attente autour de ce forum.

Il y a des habitués, mais aussi de nouveaux partenaires qui nous rejoignent. Nous sommes ravis de voir participer cette diversité - privée, publique, éducative, associative. C'est aussi un moment fort pour les Campus Clubs 3 Zeros et ces jeunes qui travaillent toute l'année sur leurs projets. Ce forum est pour eux l'occasion de faire un bilan, de concourir, mais aussi de se projeter sur l'année suivante», a déclaré à La Presse Fabien Courteille, directeur de l'association Convergences.

Le projet se poursuit

L'un des objectifs de ce forum est également d'impliquer les étudiants et les jeunes dans une dynamique d'entrepreneuriat social et durable. C'était précisément l'enjeu du panel «Entreprendre autrement pour un avenir durable et solidaire», qui s'est tenu hier avec la participation d'acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat innovant en Tunisie, tels que l'incubateur WikiStartup et la société de gestion d'actifs United Gulf Financial Services-North Africa.

Les intervenants ont, en somme, mis en avant le rôle central que peut jouer l'université dans la conception de modèles économiques durables et circulaires. L'émergence de l'entrepreneuriat vert et solidaire, et les possibilités de financement via des fonds spécialisés, ont également été au coeur des échanges. Après ce panel introductif, la compétition nationale des Campus Clubs 3 Zéros a été lancée dans une ambiance estudiantine conviviale, où 12 projets verts, innovants et durables, ont été présentés devant un jury.

Le forum s'est donc achevé, une fois de plus, sur un grand succès. Y aura-t-il une 7e édition ? À cette question, Fabien Courteille répond par l'affirmative sur la volonté de continuer, tout en précisant que la forme et le contenu restent à définir. Une dynamique un peu plus régionale est en effet envisageable. «On pourrait faire en sorte de traiter d'un certain nombre de sujets méditerranéens, nord-africains, ainsi que d'enjeux qui peuvent être vus sous un angle régional plutôt que sous un angle national», a-t-il précisé.