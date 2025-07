Tunisie: Gabès - Un drame révélateur du laxisme face aux chiens dangereux

La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. A Gabès tout d'abord, dont un habitant, selon les premières informations disponibles, qui se rendait à son travail a été victime d'une attaque terrifiante de neuf pitbulls féroces appartenant à un éleveur et vendeur de chiens.

Les chiens ont attaqué la victime, lui causant de graves dommages physiques qui ont nécessité son transport à l'hôpital.

La victime a tenu tête à ces chiens en fureur durant une dizaine de minutes, avant que des passants n'interviennent pour le sauver. La victime a été obligée de subir trois interventions chirurgicales, en raison de graves blessures dans diverses parties du corps. Il a été confirmé qu'elle a porté plainte, accusant cet éleveur de chiens de races interdites d'avoir mis sa vie en danger.

Il est à espérer que même au cas où la plainte serait retirée, le ministère public tiendrait bon. Cette immunité et cette impunité ont déjà fait trop de mal dans bien des domaines et il n'est pas question de noyer le poisson dans l'eau.

Arrestation du fautif

Les autorités locales, constatant la multiplication de ces attaques, ont lancé une enquête pour déterminer les circonstances précises de ces incidents et la responsabilité du propriétaire des chiens.

Le porte-parole du tribunal de première instance de Gabès, Abdel Raouf Adoni, a annoncé mardi 29 juillet 2025 que le parquet «avait autorisé l'arrestation du propriétaire de pitbulls après qu'ils ont attaqué un homme qui se rendait à son travail, lui causant de graves blessures nécessitant une intervention chirurgicale».

Cela nous ramène à une tragédie qui a eu lieu le lundi 20 février 2017 à Houmet Souk à Djerba quand le jeune Moayed, âgé de neuf ans a été sauvagement attaqué par un pitbull alors qu'il rentrait de l'école. Cet enfant a été sauvé par l'intervention de passants munis de bâtons. Mais il a souffert de nombreuses blessures qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales.

C'était la deuxième attaque due au même type de chiens dans l'île.

Au-delà de la tragédie humaine, ces drames posent une question de principe et de fond : qu'en est-il de la sécurité publique et de la responsabilité individuelle ? Comment un éleveur de chiens de races interdites a-t-il pu opérer sans qu'il soit inquiété ? Il devait avoir des voisins, des personnes qui ont vu au moins une fois ces chiens, des « clients » qui ont acheté sa sinistre production. Comment se fait-il que rien n'ait filtré ?

Des agissements incompatibles

Nous avons toujours soutenu que le meilleur policier, c'est le citoyen lui-même. On ne peut pas se permettre dans un pays où la solidarité n'a jamais été un vain mot lorsqu'il s'agit de l'intérêt national de négliger de mettre un terme à des agissements qui menacent la sécurité et la vie d'autrui.

Cela devrait faire partie de l'enquête pour déterminer les responsabilités et sanctionner sévèrement les contrevenants.

.En Tunisie, les pitbulls (American Pit Bull Terrier, American StaffordshireTerrier, Staffordshie Bull Terrier et Bull Terrier) sont interdits à l'importation et considérés comme chiens dangereux, tout comme les rottweilers, tosa et boerboels.

Ces races sont classées comme chiens de première catégorie et leur importation est interdite par le ministère de l'Agriculture depuis 2010.

La Tunisie n'est pas le seul à interdire ces races. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et le Danemark par exemple interdisent l'élevage, la reproduction, la vente et l'importation de pittbulls.

Le texte vise une prohibition progressive mais totale de ce canidé.

Pour ce qui nous concerne, nous devons quand même agir pour expliquer ce qu'est un animal de compagnie. C'est un ami certes, mais qui pourrait, faute de dressage, devenir un danger. C'est valable pour tous les types de chiens.

Les chiens dangereux

C'est une occasion de soulever ce problème des chiens dangereux ou qui deviennent dangereux lorsqu'ils sont abandonnés dans la nature par leurs maîtres qui n'en veulent plus, et se transforment en meutes menaçantes.

Les associations de défense des animaux ont beau expliquer, les parents demeurent faibles face à leurs enfants.

On ramène un chien à la maison, mais on n'hésite pas à l'embarquer pour le lâcher dans la nature le jour où il devient envahissant.

Ces campagnes de «chasse» que sont obligées de déclencher les municipalités contre les chiens errants dangereux et ces drames causés par les cas de rage qui endeuillent les familles ont des responsables : ceux qui ne savent pas qu'un animal c'est une vie, que l'on se doit de protéger et que même si on n'en veut plus, il y a des associations qui pourraient les prendre en charge pour éviter d'en faire une source de danger.

Comment réagir face à un pitbull agressif ?

Nous terminerons par les conseils qu'a bien voulu nous donner un dresseur, dans le cas où on se trouverait non pas seulement face à un pitbull, mais devant un chien menaçant :

1. «Évitez de provoquer le chien en devenant agressif vous-même ou en lui montrant que vous avez peur.

2. Ne fixez pas l'animal, ne le regardez pas dans les yeux.

3. Gardez les bras le long du corps.

4. Ne faites pas de gestes brusques».