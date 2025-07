Cote d'Ivoire: Candidature du Président Alassane Ouattara - Le Pdci-Rda prend position

Par la diffusion d'une vidéo relayée sur les chaînes nationales et les réseaux sociaux, le Président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé le mardi 29 juillet 2025 sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025.

Une déclaration qui a immédiatement suscité une vive réaction du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain (Pdci-Rda) ce mercredi 30 juillet 2025. Dans un communiqué officiel signé par Simon Doho, Vice-Président du Pdci-Rda et Conseiller Spécial du Président Cheick Tidjane Thiam, le plus vieux parti politique ivoirien exprime sa profonde indignation et rejette catégoriquement cette nouvelle candidature, jugée inconstitutionnelle et dangereuse pour la stabilité nationale.

Le Pdci-Rda rappelle avec gravité que l'article 55 de la Constitution ivoirienne limite à deux (2) le nombre de mandats présidentiels. Cette tentative de passage en force constitue, selon le parti, une violation manifeste de la Loi fondamentale, après un troisième mandat déjà obtenu dans un contexte de fortes contestations, de tensions sociales et de pertes en vies humaines.

Le parti rappelle également que le Président Ouattara avait lui-même affirmé, devant le Congrès réuni en 2020, qu'il ne briguerait pas un autre mandat. Son revirement avait été justifié par une prétendue « force majeure », ouvrant la voie à une dérive institutionnelle. Cette nouvelle annonce, selon le Pdci-Rda, ne vise aucune ambition nationale collective, mais s'inscrit dans une logique de conservation personnelle du pouvoir.

Le Pdci-Rda alerte la communauté internationale sur les risques d'embrasement d'une nouvelle crise politique, susceptible d'affecter toute la sous-région déjà fragilisée. Le Pdci-Rda appelle ces institutions à prendre leurs responsabilités diplomatiques et juridiques, afin de prévenir une nouvelle dérive autoritaire dans un pays stratégique pour l'Afrique de l'Ouest.

En réponse à cette annonce, le Pdci-Rda invite les Ivoiriennes et les Ivoiriens à se mobiliser pacifiquement, dans le respect de la légalité, pour défendre la démocratie, la Constitution et l'État de droit. Il exhorte également toutes les forces vives de la nation -- politiques, sociales, religieuses, coutumières et diasporiques -- à renforcer l'unité nationale en vue de bâtir ensemble une démocratie inclusive, fraternelle et durable.

Le Président Cheick Tidjane Thiam, fidèle aux principes fondateurs du Pdci-Rda, lance un appel au Président de la République pour l'ouverture immédiate d'un dialogue politique sincère, seule voie selon lui pour garantir une élection présidentielle apaisée en 2025. « Aucun sacrifice ne sera trop grand lorsqu'il s'agit de sauver notre patrie », conclut le communiqué.