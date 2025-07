Tunisie: Mercato - Haj Mohamed ciblé en Europe

Anas Haj Mohamed se dirige vers un départ de Parme. Le prodige tunisien des Parmesans, Anas Haj Mohamed, 19 ans, se trouve sous les radars de clubs européens, alors que son club employeur ne l'a pas encore prolongé à une année de la fin de son engagement. Et il n'en fallait pas plus pour que l'Espanyol Barcelone, Le Havre, Pise, Côme, Empoli et Hull City ne se positionnent.

Cependant, actuellement, c'est Empoli qui tient la corde avec une offre concrète, refusée cependant par le joueur, peu motivé pour évoluer en Série B. Evalué à 1,8 million d'euros sur Transfermarkt, Haj Mohamed a disputé 15 matchs la saison écoulée en Série A, signant un but et délivrant une passe décisive.

Et en dépit d'un temps de jeu réduit, la pépite tunisienne a su se démarquer par sa vivacité et son aisance balle au pied. Au final, s'il ne rempile pas, il sera forcément cédé car son club employeur ne prendrait pas le risque de le voir quitter en tant qu'agent libre en fin de la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, un prêt avec option d'achat envisagé par l'Espanyol pourrait se conclure. Attendons voir.

Mastouri ne sera pas bradé

Hazem Mastouri sera de toute évidence l'attraction du mercato tunisien.

Convoité par plusieurs écuries, le buteur usémiste de 28 ans attise donc les convoitises, mais le board des Bleus n'est pas pressé de le céder, sachant que jusque-là, les offres ont été jugées insuffisantes. Bref, le club du Ribat ne bradera pas son attaquant international et a déjà décliné des propositions des Russes de Krylia Sovetov Samara, des Egyptiens de Modern Sport et du Raja de Casablanca, jugeant que les montants proposés ne reflétaient pas la valeur du joueur.

Ce faisant, ces derniers jours, parmi les clubs preneurs figure Gençlerbirliği Ankara, fraîchement promu en Süper Lig. Mais là aussi, l'offre transmise a été jugée en deçà des attentes. En clair, le club turc propose 350.000 dollars, alors que l'USM valorise Mastouri à hauteur de 600.000 dollars.

CA : Al Shremi signe pour deux ans

Finalement, après moult tergiversations, le milieu de terrain libyen d'Asswehly SC, Osama Al Shremi, a opté pour le CA. Le joueur de 24 ans a ainsi signé un engagement de deux ans et a surtout un accord qui satisfait les deux parties concernant la clause de libération. Al Shremi rejoint ainsi au Club Africain ses deux compatriotes, Fahd El Mesmari et Ali Youssef.

A propos du nigérian Ambrose Ochigbo à présent, même si le milieu de 19 ans devait rejoindre le CA, l'entrée en lice des Qataris d'Al Khor a changé la donne, mais le joueur n'a pas encore tranché jusqu'à cette publication. Pourtant, l'ESZ (à laquelle il est redevable d'un an de contrat) a validé l'accord, mais la transaction traîne jusque-là.

Enfin, toujours volet CA, les discussions avec l'attaquant Bassem Srarfi n'ont pas encore abouti en raison d'un différend sur l'offre clubiste et les modalités du contrat.

Triki vers la Bulgarie

Libre de droit, le milieu, Montassar Triki, pourrait opter pour le PFC Dobrudzha Dobrich, promu en L1 Bulgare. L'ex-milieu de l'Espérance Sportive de Tunis, 25 ans et pur produit «sang et or», aurait été séduit par le projet du club basé à Dobrich et devrait donc finaliser son passage en Bulgarie. Sur Transfermarkt, Triki est valorisé à 300.000 dollars.