Le 28 juillet, le théâtre romain de Carthage s'est paré des couleurs de la Tunisie pour un concert célébrant la richesse et la continuité de la musique tunisienne. Entre héritage et création, une fresque sonore s'est dessinée par plusieurs générations d'artistes dans une démarche de transmission et de dialogue.

Porté par l'orchestre national tunisien sous la direction de Youssef Belhani, le spectacle «Soirée Tunisienne» s'inscrit comme une sélection des plus grandes voix de la chanson à l'échelle nationale.

Plusieurs interprètes ont fusionné leurs voix et leurs styles : Mohsen Raies, Nawel Ghachem, Karim Chouaib, Moncef Abla, Mounir Mahdi, Raja Ben Said, Nouha Rehaiem, Rihab Sghaier, Soumaya Hathroubi, Firas Kolsi, Imed Azaiez, Sarra Nouioui, Najwa Omar ou encore Anis Letaief.

Ensemble, ils ont revisité des chansons emblématiques du répertoire tunisien, certaines habilement modernisées par de nouveaux arrangements.

Le prix accessible des billets proposés à 20 d seulement pour les gradins a encouragé les spectateurs à faire le déplacement en grand nombre pour ne pas manquer cet événement musical.

Le théâtre a été presque archicomble et une bonne partie du public est venue avec une touche vestimentaire tunisienne. Les musiciens et les choristes ont été eux-mêmes habillés en rouge et blanc, soit aux couleurs de notre drapeau.

L'affiche de ce rendez-vous artistique, à la fois symbolique et émouvant et qui a réuni sur scène des figures historiques de la chanson tunisienne aux côtés de jeunes talents, a été fortement critiquée vu le nombre de noms qu'elle comportait.

Or, ce concert n'aspirait pas à mettre en vedette une star en particulier. Les interprétations ont été collectives pour la plupart des titres.

L'objectif était essentiellement de mettre en valeur une palette de styles musicaux qui rendent hommage à des oeuvres devenues partie intégrante de la mémoire collective tunisienne.

De plus, voir les artistes dont la carrière se compte en décennies partager la scène, et leurs propres chansons, avec des jeunes à la carrière prometteuse, c'était assister à un véritable passage de flambeau entre générations, où l'héritage musical se perpétue dans une harmonie touchante.

La soirée a été inaugurée par la voix puissante de Nawel Ghachem et sa chanson fortement émouvante «Ana eli tgharabt».

Cette oeuvre, dont le texte évoque la nostalgie d'un exilé et décrit les soirées estivales tunisiennes dont celles du théâtre de Carthage, a été écrite et composée par Samir Kamoun au bout de 40 ans de vie à l'étranger.

Un hommage a été rendu lors de ce concert à Soulef et Naama avec un bouquet de mélodies intemporelles de chacune de ces grandes dames de la chanson tunisienne. Un cocktail des oeuvres de Hedi Kallel, dont notamment «Mnayra» et «Dar El Habayeb», a été fortement applaudi dans une interprétation par un trio masculin.

Des moments de retrouvailles ont été particulièrement ovationnés par le public tels que Karim Chouaib, chantant son tube célèbre «Bahr l hawa» avec Anis Letaief, ou encore Moncef Abla dansant avec Firas Kolsi en reprenant ensemble «Azzarni».

La foule enthousiaste présente au concert a réagi par des mouvements de danse, des applaudissements et des youyous.

Certaines stars montées sur scène ont effectivement marqué des générations entières avec leurs tubes connus par coeur.

Cependant, leur présence se fait de plus en plus rare actuellement. Ce moment de retrouvailles avec leurs admirateurs qui les apprécient tant a été marqué par de fortes émotions, de part et d'autre.

Deux passages portés par des musiciens de haut niveau sont à saluer : le duo de Hayman Kamoun et Achref Malek à l'accordéon ainsi que le medley des compositions de Hedi Jouini joué par Jawhar Hermassi et Amir Ben Hnia au saxophone et à la trompette.

Ce spectacle, qui se veut donc un hommage aux artistes qui ont contribué à écrire l'histoire de la chanson tunisienne, ,a offert une plateforme à de jeunes talents venus enrichir cette initiative dans un esprit de continuité, de transmission et de renouveau.

Il s'inscrit dans le cadre des efforts du Festival International de Carthage pour préserver le patrimoine musical national et donne à voir une scène artistique plurielle, fière de ses racines et tournée vers l'avenir.