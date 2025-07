Tunisie: Fabrication et exportation des composants automobiles - Le pays classé deuxième au rang africain

Le mercredi 30 juillet 2025, la Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, a présidé la troisième réunion du groupe de travail chargé du suivi du projet de la « Ville Intelligente de l'Automobile » (Automotive Smart City). Lors de cette réunion, elle a souligné la nécessité de redoubler d'efforts et de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes pour concrétiser ce projet, d'autant plus que les demandes d'investissement dans le secteur de l'industrie automobile et de ses composants sont en augmentation.

Étaient présentes à cette réunion Mme Afef Chouchane Tiari, Cheffe de Cabinet, Mme Meriem Lloumi, Présidente de l'Association Tunisienne des Fabricants de Composants Automobiles, ainsi que des représentants de plusieurs ministères, dont les Affaires étrangères, l'Immigration et les Tunisiens à l'étranger, l'Économie et la Planification, le Commerce et le Développement des exportations, et la Formation professionnelle et l'Emploi.

Des représentants de l'Agence Allemande de Coopération Internationale étaient également présents, aux côtés de M. Fethi Sehlawi, Directeur Général des Industries Manufacturières, M. Kais Majeri, Directeur Général de l'Agence Foncière Industrielle, M. Hichem Turki, Directeur Général du Pôle de Développement de Sousse, ainsi que de hauts cadres du ministère et des représentants du secteur privé.

La ministre a affirmé que la réalisation du projet de la Ville Intelligente de l'Automobile s'aligne avec les grandes orientations de la Stratégie Nationale de l'Industrie et de l'Innovation et de la Charte de Renforcement de la Compétitivité du Secteur de la Fabrication d'Équipements Automobiles et de leurs Composants à l'horizon 2027. Elle a souligné son rôle vital pour faire de la Tunisie une plateforme régionale dans l'industrie automobile et de ses composants, renforçant ainsi la position de ce secteur dans la chaîne de valeur mondiale. Cela devrait permettre de doubler la valeur de ses exportations et le nombre d'emplois créés.

Cette réunion a également été l'occasion pour les intervenants de discuter des progrès réalisés dans les différentes phases de préparation du projet de la Ville Intelligente de l'Automobile, d'examiner ses caractéristiques et ses principales composantes, ainsi que les difficultés potentielles. Des échanges de vues et d'idées ont eu lieu, et un accord a été trouvé sur les prochaines étapes afin d'accélérer la mise en oeuvre.

Il est à noter que le secteur de la fabrication de composants automobiles compte actuellement environ 300 entreprises spécialisées, qui emploient près de 120 000 personnes. Cela a permis d'atteindre une production d'une valeur d'environ 8 milliards de dinars et des exportations dépassant 7,5 milliards de dinars, plaçant la Tunisie au deuxième rang africain en termes de valeur d'exportations. Ce succès est attribué aux ressources humaines qualifiées et aux compétences spécialisées disponibles dans le pays, qui ont permis d'obtenir d'excellents résultats et de garantir une compétitivité élevée du secteur.