Le suivi de l'achèvement d'un certain nombre de projets routiers dans un certain nombre de régions a été au centre d'une séance de travail tenue lundi dernier en visioconférence, sous la présidence du ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Slah Zouari, et ce, en présence du directeur général des ponts routiers, Khaled Latrach, et des directeurs régionaux des gouvernorats de Nabeul, Médenine et Kasserine.

D'après un communiqué du département, cette réunion a connu la participation d'un certain nombre de cadres des services concernés du ministère, ainsi que de l'entrepreneur concerné par la mise en oeuvre des travaux, et des bureaux d'études.

La réunion a porté sur l'avancement des travaux de réhabilitation de la route régionale n° 122, du kilomètre 0 au kilomètre 9.2 au niveau de la localité Om Elkasab, de la délégation de Majel Belabbas. Ces travaux ont été ordonnés par le Président de la République lors de la visite de terrain qu'il a affectuée dans cette région.

À cet égard, le ministre a recommandé d'accélérer le rythme de réalisation de ces travaux, mettant l'accent sur la nécessité de surmonter les difficultés relatives à l'approvisionnement en matériaux de carrière.

Zouari a, également, souligné que le projet, qui est actuellement à un taux d'avancement d'environ 35%, devra être achevé avant la fin de l'année en cours.

La réunion de travail a également passé en revue l'avancement de la réalisation du projet de renforcement de la route régionale n° 43 reliant Menzel Bouzelfa et Menzel Témime, qui s'étend sur une longueur de 50 km.

De même, elle a porté sur l'avancement de l'exécution du projet de dédoublement et de modernisation de la route régionale n°117 qui relie l'île de Djerba et Zarzis sur une longueur de 6,3 km.

Le ministre a insisté sur l'impératif d'accélérer le rythme des travaux et la prise des mesures nécessaires pour assurer son parachèvement dans les délais fixés.