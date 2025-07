Tunisie: Sabotage des services essentiels - Saïed promet une riposte implacable

Les coupures répétées d'eau et d'électricité, l'absence de collecte des déchets dans de nombreuses régions, les atteintes aux biens publics et à l'environnement, ainsi que les blocages observés au niveau de certains projets, ont été au centre de l'entretien entre le Chef de l'Etat et la Cheffe du gouvernement ce lundi.

«Inadmissible», martèle Kaïs Saïed qui sait pertinemment que le blocage de ces services clés ne fera qu'alimenter le courroux des citoyens et les retourner contre les institutions de l'Etat à plus long terme en dépit des réussites et des progrès réalisés.

En effet, il n'y a pire que des coupures répétées d'eau et d'électricité en particulier durant la période estivale pour tout remettre en cause et saper les efforts déployés par le Chef de l'Etat visant à servir le citoyen et lui offrir les conditions d'une vie décente. Il s'agit, le plus souvent, d'actes de sabotage prémédités visant à perturber la quiétude des citoyens et discréditer l'action de l'Etat.

Ceux qui ont été évincés du pouvoir, et ceux qui se trouvent actuellement derrière les barreaux après avoir été inculpés dans des affaires de corruption, de blanchiment d'argent ou d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, ainsi que ceux qui sont en fuite à l'étranger disposent toujours de «relais» pour tenter de renverser la vapeur et se repositionner.

Il ne faut pas être dupe pour le savoir. Les fake news, la désinformation, les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux témoignent de leur haine abyssale à l'égard de leur pays et d'une forte envie d'un retour en arrière.

La multiplication des pannes et l'accumulation des déchets abandonnés dans de nombreuses régions, tout comme le report indéfini de certains projets, laissent présager une volonté délibérée de saboter les efforts déployés pour garantir une vie digne aux citoyens.

On en vient à se demander où sont passés les agents chargés de la collecte des déchets et les services municipaux: fonctionnent-ils selon un horaire administratif qui les exonère d'intervenir quand la situation l'exige? Par ailleurs, comment expliquer l'acte de vandalisme ayant visé un bus flambant neuf ? Et pourquoi plusieurs projets annoncés n'ont-ils toujours pas vu le jour ?

Il est temps de frapper fort et d'appliquer de manière rigoureuse la loi. Le Président de la République a souligné que l'État dispose des moyens juridiques nécessaires pour faire respecter la loi et tenir pour responsables tous ceux qui tentent d'entraver le bon fonctionnement de ses institutions.

En effet, ce n'est que par le biais d'une application stricte des textes de loi qu'on parviendra à faire régner l'ordre et à faire payer ceux qui, par traîtrise ou par profit, se sont mis au service de certains lobbies qui s'activent à l'étranger pour nuire à l'image de notre pays, quitte à s'allier avec le diable.

Le patriotisme, l'engagement et le sens des responsabilités constituent les principaux critères de sélection. Ceux qui adoptent une attitude passive, comme s'ils étaient dans la salle des pas perdus, ou qui s'impliquent à moitié, ne servent en rien l'intérêt de l'État tunisien, a encore martelé le Chef de l'État lors de cette rencontre. Kaïs Saïed multiplie ainsi les messages à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore saisi que la Tunisie mène une guerre de libération nationale sur tous les fronts dans le but de restaurer les services publics de base.