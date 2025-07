Congo-Kinshasa: Le vice-Premier de la Défense nationale appelle les lauréats à servir l'Etat avec dévouement

Le vice-Premier ministre de la Défense nationale, a salué la clôture en beauté, mardi 29 juillet, de la 8e session spéciale, 10e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHESD) et de la 8e promotion de l'Ecole supérieure d'administration militaire (ESAM), à Kinshasa.

Au cours de cette cérémonie, Guy Kabombo a demandé aux lauréats de servir l'Etat avec dévouement en cette période où le pays fait face à l'agression dans sa partie Orientale.

Le patron de la défense nationale a également demandé aux participants à cette session à traduire les leçons apprises en leadership opérationnel, rigueur administrative et excellence stratégique au service de la République.

Pour Guy Kabombo, cette session est l'expression vivante d'un engagement commun pour une armée forte capable de produire une pensée défensive solide susceptible d'éclairer des décisions de haut niveau.

Le Directeur général du Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense a présenté les lauréats de cette année comme les nouveaux stratèges du pays bien façonnés et disponibles à servir la République.

Pour sa part, le commandant de l'Ecole supérieure d'administration militaire a recommandé aux récipiendaires de servir la nation avec dévouement et passion pour porter haut l'étendard de cette institution.

Grande distinction

À l'issue de la 8ème session spéciale du CHESD, Franck Malale Ngoy a été proclamé premier de sa promotion, avec la mention grande distinction. Une reconnaissance méritée pour ce cadre de haut niveau engagé au coeur des réformes stratégiques de l'État congolais.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur et doctorant en aménagement du territoire et gouvernance foncière, Franck Malale occupe actuellement les fonctions de conseiller au ministère d'État en charge de l'Aménagement du Territoire. Il y pilote des missions clés, notamment l'inventaire et la valorisation des ressources naturelles, la surveillance stratégique du territoire national, la prévention des risques et la géospatialisation des politiques publiques.

Son mémoire de fin de formation, présenté dans le cadre du CHESD, portait sur un sujet d'une grande actualité : « Quelle contribution pour la force aérienne dans la montée en puissance des FARDC à l'horizon 2030 ? ».

En s'appuyant sur une analyse rigoureuse, il y propose des options stratégiques concrètes pour renforcer la souveraineté de l'État, notamment la création d'une filière nationale de drones, la modernisation des moyens aéromilitaires et une meilleure intégration de l'aérien dans la Loi de Programmation Militaire.

Avant d'intégrer le ministère d'Aménagement du territoire, Franck Malale a exercé plusieurs responsabilités dans les administrations provinciales et nationales, en tant que directeur de cabinet et conseiller. Il dirige également des initiatives privées et des plateformes d'innovation dans les domaines de l'énergie, des mines, des hydrocarbures , de la cartographie, du numérique et du développement durable, tant en RDC qu'à l'étranger.

« Cette première place m'honore, mais elle m'engage surtout à redoubler d'efforts pour contribuer, aux côtés du Ministre d'État Maître Guy LOANDO MBOYO, à la construction d'un État stratège, souverain et résilient. Le CHESD m'a permis d'approfondir cette vision d'une gouvernance fondée sur la maîtrise du territoire et l'anticipation des menaces », a-t-il déclaré.

Ces sessions ont planché sur plusieurs thématiques notamment la réforme et l'administration de l'armée, l'intégrité territoriale, les défis géopolitiques et l'innovation au sein des forces et défense congolaises.

De nombreuses autorités civiles et militaires ont rehaussé de leur présence cette cérémonie dont le Chef d'Etat-Major Général des FARDC, Jules Banza Muilambwe, le vice-Premier ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, de la Ministre d'Etat des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba , du ministre d'Etat en charge d'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo.