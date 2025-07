Congo-Brazzaville: Chan 2024 - Les 25 Diables rouges dévoilés

Barthélémy Ngastono a animé, le 30 juillet à Brazzaville, une conférence de presse au cours de laquelle il a officialisé la liste de vingt-cinq joueurs retenus pour le Championnat d'Afrique des nations (Chan), tout en justifiant ses choix.

Dans la liste dominée par la jeunesse se trouvent la plupart des joueurs ayant réussi à qualifier le Congo lors de la double confrontation contre la Guinée équatoriale tout en ajoutant d'autres par rapport aux choix tactiques. « Dans le choix des joueurs que nous avons fait, il y a plus de jeunes parce qu'ils sont souvent volontaires et à l'écoute. Nous avons eu quatre mois d'inactivité mais un jeune est facile à récupérer par rapport à un plus âgé. Nous sommes prêts pour cette compétition », a expliqué Barthélémy Ngastono.

Confiant, le sélectionneur des Diables rouges a défini les objectifs de son équipe dans cette compétition qui démarre le 2 août jusqu'au 30 août en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Allez étape par étape est l'option privilégié. « Notre staff est gagneur. Quelles que soient les conditions, notre mission est de gagner parce que nous nous sommes dit que nous devons prouver aux gens que malgré les conditions dans lesquelles nous avons été mises, nous pouvons. Nous avons foi en nous. Le premier objectif est de dépasser la première étape et ensuite envisager la deuxième », a-t-il souligné, tout en se disant satisfait de l'état physique, technique et tactique et surtout mental de ses joueurs. « C'est là aussi notre bataille. Batailler sur le plan mental pour que les enfants aient envie de jouer », a-t-il indiqué.

Il a reconnu, par ailleurs, que le groupe dans lequel se trouve le Congo (Soudan, Nigeria et le Sénégal) est relevé mais a affirmé avoir un plan pour faire déjouer ses adversaires. « Nous ne sommes pas à notre première aventure. Un entraîneur qui va au combat, s'il n'a pas de plan et qu'il ne connaît pas l'adversaire, c'est difficile qu'il puisse réussir. Nous avons un plan que nous avons transmis aux joueurs. On a fait des matches d'entraînement pour essayer d'expérimenter quelles étaient nos forces et découvrir nos faiblesses. De ce côté, nous pouvons rester tranquilles. Ce plan est flexible parce que c'est nous qui l'imposons mais il dépendra également de l'équipe adverse », a-t-il commenté.

Barthélémy Ngastono a précisé que seuls les matches vont déterminer le vrai niveau de son équipe. Mais qu'à cela ne tienne. « Nous sommes rassurants par rapport à ce que nous avons travaillé et nous sommes prêts », a indiqué le sélectionneur dont le soutien du public est un facteur déterminant. « Je sais qu'on ne croit pas en nous. Même hier qu'on nous étions bien sur le plan de la préparation et du championnat, on ne croyait pas en nous. Là encore c'est pire. J'exhorte le public à nous soutenir, qu'il croit en nous parce que nous représentons le Congo et le drapeau. Qu'il soit derrière nous, il ne sera pas déçu », a-t-il conclu.