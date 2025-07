Congo-Brazzaville: Parlement - Une feuille de route pour renforcer les performances du système éducatif

Le séminaire parlementaire sur le renforcement du secteur de l'éducation en République du Congo, organisé le 29 juillet à Brazzaville, par l'Assemblée nationale, en partenariat avec l'Unesco, a débouté sur l'élaboration d'une feuille de route assortie des recommandations.

Réunis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les députés ont été édifiés sur la présentation de l'agenda 2030 : objectif de développement durable (ODD) 4 ; le focus sur la cible 4.7 portant sur l'éducation au développement durable, l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation à la santé et au bien-être avec un accent particulier sur les violences juvéniles et celles ayant pour base le genre.

« Les résultats de cette rencontre sont prometteurs ; une feuille de route parlementaire a été élaborée pour assurer le suivi et l'évaluation de l'ODD 4 avec pour ambition la création d'un groupe parlementaire dédié. Ce dernier aura pour mission de mener un plaidoyer structuré, orienté vers l'adoption rapide de la nouvelle loi d'orientation scolaire et de la loi de la programmation budgétaire du secteur de l'éducation », ont souligné les participants dans le communiqué final. Ils ont précisé que ce séminaire a également contribué à rehausser la priorité politique accordée à l'éducation, pierre angulaire du développement durable.

Ils ont, par ailleurs, réaffirmé la volonté du Congo de doter ses institutions d'un cadre éducatif cohérent, inclusif et performant, tout en exprimant leur détermination à renforcer leur implication dans l'analyse et l'orientation des politiques éducatives dans le vote des budgets et dans le contrôle de l'action gouvernementale. Le but étant de garantir une scolarisation de qualité pour tous. Pour les députés, ce nouvel élan parlementaire constitue une étape décisive vers la transformation du système éducatif congolais et l'atteinte de l'ODD 4 à l'horizon 2030.

Des recommandations à l'intention des parlementaires

Les participants ont recommandé aux parlementaires de s'approprier les différents cadres stratégiques en matière d'éducation au Congo ; de créer un groupe ou une alliance parlementaire dédiée à l'éducation et à l'ODD 4 ; de faciliter l'accroissement du budget accordé au secteur de l'éducation à 25 % tel que préconisé par les états généraux de l'éducation à travers la loi de programmation budgétaire en cours de validation.

Ils devraient également soutenir l'adoption de la nouvelle loi d'orientation scolaire en cours de validation ; renforcer la participation du Parlement au dialogue sectoriel à travers la revue sectorielle ; mettre à contribution les descentes parlementaires pour sensibiliser la population aux défis contemporains afin d'identifier des solutions adaptées aux réalités locales.

A l'Unesco, les députés ont suggéré la poursuite du renforcement récurrent des capacités des parlementaires à chaque session autour d'une problématique identifiée dans le secteur de l'éducation ; la production et le partage, chaque année, des principales recommandations du Rapport mondial de suivi de l'ODD 4.

Des engagements

Clôturant les travaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Alfred Opimbat, a assuré que la synthèse des travaux proposée par des experts compétents de l'Unesco sera la boussole des commissions permanentes de la chambre basse du Parlement en général et de la commission éducation, culture, science et technologie en particulier, dans le cadre de sa mission de contrôleur du gouvernement et de faiseur de lois.

« La transformation de l'éducation nationale, le suivi des états généraux de l'éducation nationale, la formation et la recherche sont, à n'en point douter, des attentes du peuple congolais et surtout de notre jeunesse. Tout au long de cette journée de renforcement des capacités, vous avez stigmatisé les violences en milieu scolaire, les conséquences de ce phénomène de société, traumatisant aussi bien des victimes que les familles, sont néfastes pour la mise en place d'un développement durable », a-t-il déclaré.

La représentante résidente de l'Unesco, Fatoumata Barry Marega, et le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, ont rappelé l'objectif de l'ODD4. D'après eux, les données les plus récentes indiquent que des efforts restent encore à déployer afin d'améliorer le niveau du taux de la scolarisation et de l'alphabétisation, réduire les disparités observées et redresser le défi à la qualité de l'éducation à tous les niveaux du système éducatif.

« Il reste cinq années pour réaliser l'agenda 2030, cinq années pour transformer le système éducatif congolais non pas par des déclarations d'intention mais des décisions courageuses, inclusives et ancrées dans les réalités », a rappelé Fatoumata Barry Marega. Et à Abdourahamane Diallo de souligner : « Le Parlement est le lieu de cette gouvernance, il doit être le moteur de la transformation durable au Congo.

Chaque loi votée, chaque budget adopté, chaque question posée au gouvernement peut rapprocher le Congo de ses engagements pour un avenir prospère, équitable et résilient. Je vous invite à vous approprier cet agenda global, faites des ODD votre feuille de route parlementaire, que chaque député devienne un ambassadeur des ODD dans sa circonscription. »

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, quant à lui, a salué l'expertise avérée de l'Unesco en matière d'éducation, appelant les députés à en user pour intégrer les ODD dans le corpus législatif et budgétaire dans l'élaboration des politiques publiques et de leur mise en oeuvre.