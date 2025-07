Congo-Brazzaville: Ministère des Finances - Sept nouveaux directeurs centraux prennent service

Nommés récemment, les nouveaux promus ont été installés dans leurs fonctions, le 29 juillet, à Brazzaville par le conseiller administratif et juridique du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public.

Au total sept nouveaux directeurs centraux et un chef d'antenne ont pris leurs fonctions, dont une femme, conformément au décret du Premier ministre du 25 juillet dernier, portant leur nomination. Il s'agit du directeur de l'Ingénierie des systèmes d'information ; du directeur du Développement des systèmes applicatifs et de l'Innovation technologique ; du directeur des Infrastructures et de la Sécurité des systèmes d'information et de celui du Support technique et de la formation.

Ont été aussi installés le directeur de la Communication et de la Conduite du changement ; le directeur administratif et financier ; le contrôleur de gestion, avec rang de directeur, et le chef d'antenne à la direction départementale du Kouilou.

Le changement opéré s'inscrit dans le cadre des mutations administratives régulières, mais vise à rechercher la performance dans ce ministère stratégique. L'objectif étant de promouvoir l'excellence afin de prétendre aux résultats probants. « Le nouvel organigramme prévoit tous les postes. Les nominations vont se poursuivre pour permettre à ce que notre département ministériel fonctionne à merveille et sans ambiguïté.

Vous êtes donc attendus aux résultats, au travail assidu, en vue des résultats concluants. Au cas contraire, de la même manière que vous avez été nommés, c'est aussi de cette façon que vous serez remerciés », a averti le conseiller administratif et juridique, transmettant le message du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public.

De son côté, le directeur de l'Agence congolaise des systèmes d'information a souligné aux heureux promus que le ministère attend d'eux des résultats concrets « Comme a dit le ministre, votre nomination n'est pas une balade de santé, il attend de nous des résultats concrets. Pour ce faire, chacun de vous doit se préparer à pouvoir relever les différents défis. La tâche est certes difficile, les missions grandes, mais avec beaucoup d'abnégation au travail, nous allons surmonter les challenges », a conclu Lord Marhyno Gandou.