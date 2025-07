Congo-Brazzaville: Santé communautaire - Des soins gratuits à la population d'Owando

Des malades du chef-lieu du département de la Cuvette et des villages environnants reçoivent, depuis le 23 juillet, à l'hôpital général 31-juillet d'Owando, des soins gratuits après consultation dans différents services.

La campagne prendra fin le 2 août prochain et est menée par un corps médical venu de Brazzaville, de Pointe-Noire, de France et d'autres centres hospitaliers du pays. Le corps médical se distingue des patients par des blouses portant des écrits "Toute la population d'Owando unie pour des meilleures perspectives". L'objectif est de prendre en charge les malades selon les pathologies après consultation gratuite lors de la campagne dénommée « Opération coup de poing santé », initiée par la Dynamique owando pluriel (DOP), en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population.

Des consultations ont montré des cas de diabète, de pneumopathie, de paludisme mal traité, de médecine, de cardiologie, de néphrologie ainsi que de gynécologie. Chaque patient est conduit sans conditions vers le spécialiste afin de bénéficier des échographies, d'une intervention chirurgicale et de recevoir des orientations médicales selon sa pathologie. L'activité coup de poing santé a été saluée par l'évêque de l'archidiocèse d'Owando, Victor Abagna Mossa, qui s'est également fait consulter pour se rendre compte de son état de santé.

Les patients ayant reçu des soins ont confié qu'ils ont retrouvé leur santé après des interventions chirurgicales de l'appendicite, de la hernie et autres. Ils ont remercié les organisateurs et émis le souhait de pérenniser l'activité car l'afflux de personnes prouve que la population souffre de diverses pathologies. Notons que la campagne initiée par la DOP a été saluée et soutenue par les députés des autres localités.

Pour le député de Tchiamba Nzassi, Christian Ernest Makosso, venir en aide à la communauté en matière de santé n'est pas loin de la vision du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. « Sans la santé rien n'est possible car le député d'Owando en initiant cette activité a apporté la réponse à ce besoin », a-t-il indiqué. La députée de Banda, Yacine Koumba, qui s'est imprégnée de l'expérience, a promis de copier l'initiative et de développer ces idées dans sa circonscription.

Le député de Ngoko, Blaise Ambeto, a renchéri que le cap est donné pour la santé. La DOP multiplie ses activités dans ce domaine car un peuple qui est malade ne peut rien faire, Le coordonnateur de la DOP, le député Joël Abel Owassa, a rappelé à la population l'intérêt de cette campagne dans cet hôpital car cette dynamique a traduit dans les faits son engagement pris dès sa création à accompagner le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, dans la réalisation de ses actions concrètes. « La célébration du cinquantenaire de l'hôpital général d'Owando est également un moment de rafraîchissement des liens entre cet établissement sanitaire et sa communauté », a déclaré Joël Abel Owassa.

Le directeur général de cet hôpital général, le Dr Dominique Obissi, a expliqué à la population que donner des soins gratuits de qualité, c'est soulager les peines et contribuer à l'augmentation de leur expérience de vie et aussi au développement d'un pays. La préfète du département de la Cuvette, Berthe Bassinga Nganzali, a émis le souhait au gouvernement d'oeuvrer au renforcement des capacités d'accueil et de prise en charge des patients de cet hôpital.