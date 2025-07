Congo-Brazzaville: Concours « Miss mayele » - Lancement des épreuves de la deuxième édition

La salle de conférences du rectorat de l'Université Marien-Ngouabi a accueilli, le 30 juillet, le déroulement des épreuves de la deuxième édition du concours littéraire "Miss mayele", un événement entièrement dédié à la valorisation de la langue française et à l'émancipation intellectuelle des femmes.

Initié par la Congolaise Sylvia Djouob, autrefois enseignante à l'Université Marien-Ngouabi et actuellement professeure de lettres à Paris, le concours vise à rappeler que « le cerveau n'a pas de sexe » et que la maîtrise de la langue de travail est une clé essentielle pour l'autonomie et l'épanouissement professionnel.

Axée sur les questions à choix multiples de grammaire, la deuxième édition du concours littéraire « Miss mayele » a rassemblé une vingtaine de participantes issues de différents horizons : élèves, étudiantes, fonctionnaires... Pendant près d'une heure, elles ont planché sur un test de connaissances en conjugaison et grammaire. Les règles abordées ont porté sur les temps de conjugaison (présent, passé simple, passé composé), l'accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir, les compléments d'objet direct et les compléments de temps...

« Ce sont des notions de base que nous avons vues à l'école primaire, mais qu'on oublie souvent une fois dans la vie active », a confié Julia Malonga, étudiante en journalisme en stage à Télé Congo, qui participait pour la première fois. Sensibilisée par une collègue venue présenter l'événement dans sa rédaction, elle a été séduite par l'initiative. « Ce concours rappelle que la femme a aussi une tête pour réfléchir en vue de contribuer au développement du pays », a -t- elle ajouté.

Contrairement à la précédente édition axée uniquement sur la dictée, « Miss mayele» a voulu, cette année, être un concours évolutif et plus interactif. « J'ai voulu casser la monotonie et proposer un format plus riche, qui mêle orthographe, grammaire et vocabulaire », a expliqué Pr Sylvia Djouob, qui anime également des sessions de révision en ligne pour préparer les candidates.

Derrière cette activité, il y a aussi une conviction profonde. « Le développement d'un pays passe aussi par ses femmes. Nous sommes les éducatrices. Si nous ne maîtrisons pas la langue, comment aiderons-nous nos enfants dans leur parcours scolaire ? » a-t-elle martelé. Récompensée dès l'adolescence par un prestigieux prix littéraire international, Sylvia Djouob sait de quoi elle parle. « À 17 ans, j'ai remporté le premier prix de la meilleure nouvelle de langue française à Dakar. Jusqu'à aujourd'hui, je reste la seule Congolaise à avoir obtenu cette distinction. Je veux transmettre cette passion », a-t-elle poursuivi.

Après le déroulement des épreuves écrites, la remise des prix est prévue pour le 31 juillet dans l'enceinte du rectorat. Les lauréates repartiront avec des livres de grammaire, des dictionnaires et du matériel scolaire pour poursuivre leur apprentissage. « Le 8 mars, ce n'est pas que le pagne. C'est aussi se demander où en sommes-nous, nous les femmes, dans le développement du pays », en pense Sylvia Djouob, bien décidée à faire de « Miss mayele » un levier de conscientisation et d'émancipation.

Notons que l'événement est soutenu par les autorités locales, notamment par le président Denis Sassou N'Guesso, dont l'extrait de l'un de ses ouvrages avait servi de base lors de la première édition de la Semaine de la dictée intitulée « Grand prix Denis-Sassou-N'Guesso ». Ainsi, outre la remise des prix aux lauréates de la deuxième édition du concours, il est également prévu lors de cette cérémonie la remise des prix aux lauréats du concours de dictée, édition 2023, qui n'avait jamais eu lieu.