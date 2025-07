Cameroun: Évêque de Bafoussam - Un cri de vérité face à l'impasse démocratique au pays

Alors que le Cameroun s'apprête à vivre l'échéance cruciale de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, un message retentissant a surgi du coeur spirituel de la région de l'Ouest.

Monseigneur Paul Lontsie-Keune, évêque de Bafoussam, a pris la parole dans une adresse qui, bien que pastorale, s'ancre dans un discours profondément politique. Il dénonce sans détour un climat national marqué par la peur, la manipulation, l'exclusion et la négation des principes de l'État de droit.

Dans son message intitulé « Le peuple murmure... nous nous interrogeons », le prélat questionne des décisions électorales jugées opaques. Le report des élections municipales et législatives, le rejet massif de candidatures présidentielles seulement treize validées sur quatre-vingt-trois et la présence des forces armées dans les rues le jour de la proclamation sont autant d'interrogations soulevées. Pour l'évêque, ces faits reflètent une instrumentalisation de la justice et une dérive autoritaire préoccupante.

Monseigneur Lontsie rappelle que la paix durable ne peut reposer sur le mensonge ou la peur. Elle exige la vérité, la justice et des institutions impartiales. Il souligne que la démocratie authentique repose sur l'alternance au pouvoir, qui garantit la légitimité des gouvernants et renforce le sentiment de souveraineté chez les citoyens. En l'absence d'alternance, affirme-t-il, les tensions s'enracinent, préparant le terrain à des conflits inévitables.

Ce message se veut un appel solennel à la responsabilité du Conseil Constitutionnel, à la liberté de conscience de ses membres et à leur engagement devant le peuple, l'histoire et Dieu. L'évêque invite à rendre justice, non selon des intérêts partisans, mais en toute indépendance. En citant Lord Hewart « La justice ne doit pas seulement être faite, elle doit aussi être vue comme étant faite » il interpelle une institution souvent accusée de partialité.

Ce message entre en résonance avec une partie croissante de la population camerounaise, qui aspire à une réforme profonde de la gouvernance. Le courage de l'évêque redonne une voix à ceux que l'on réduit trop souvent au silence. Il fait du peuple camerounais non plus un objet du pouvoir, mais un acteur lucide, inquiet, mais éveillé.

L'élection présidentielle au Cameroun ne sera pas seulement un moment de vote. Elle devient un révélateur de la maturité démocratique du pays. L'intervention de Monseigneur Lontsie-Keune rappelle que l'espérance en une nation juste et équitable ne meurt jamais. Elle sommeille dans les consciences, prête à s'éveiller là où la lumière est encore possible.