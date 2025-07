Malawi: 1400 enfants et adolescents « missionnaires de l'espérance » en congrès avec leurs animateurs venus de tous les diocèses du pays

Lilongwe — 1400 enfants et adolescents âgés de 8 à 14 ans, accompagnés de 200 animateurs et provenant des huit diocèses du pays, sont attendus à Lilongwe à partir d'aujourd'hui. Ils seront les protagonistes du Ier Congrès national sur l'enfance promu par la Conférence épiscopale du Malawi, organisé par les OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) locales et soutenu par le Secrétariat international de l'OEuvre Pontificale de l'Enfance Missionnaire.

Le thème de cette initiative, qui se déroulera du 31 juillet au 4 août dans les locaux de la paroisse Don Bosco à Lilongwe, est « Les enfants sont des missionnaires de l'espérance », dans le sillage du message de la prochaine Journée mondiale des missions 2025. Tout est également prêt à la Lilongwe Girls Secondary School, qui sera transformée en hébergement pour les participants.

Le Congrès se propose de cultiver chez les générations futures la graine de la mission, afin que les enfants et les adolescents puissent devenir des « évangélisateurs » auprès de leurs camarades. La devise du Congrès est « Les enfants prient pour les enfants et aident les autres enfants ».

Les sessions de ces journées alterneront des activités très variées : sport, festival de chorales, quiz bibliques, théâtre, danses culturelles, concours de talents et rencontres sur des thèmes tels que le développement spirituel et humain, la doctrine catholique, les sacrements, la liturgie, le bien-être mental, la protection des mineurs, le trafic et le travail des enfants, les enfants et la technologie, et enfin le changement climatique.

« Dans l'Église catholique du Malawi, et en particulier au sein de l'OEuvre Pontificale de l'Enfance Missionnaire, nous sommes remplis de joie et d'enthousiasme pour cet événement majeur et tant attendu, le premier de notre histoire », explique le directeur des OPM du Malawi, le père Ephraim Peter Madeya, qui a également suivi toute la phase préparatoire de ce congrès, qui s'est déroulée au niveau diocésain et national à travers des comités dédiés.

Les sessions du Congrès seront animées par des invités locaux et étrangers, dont Soeur Inês Paulo Albino A.S.C., secrétaire générale de l'OEuvre Pontificale de l'Enfance Missionnaire, et Dalia Braithwaite, coordinatrice de l'éducation missionnaire de l'archidiocèse de Boston. Le directeur des OEuvres Pontificales Missionnaires, le père Kizito Nhundu, arrivera également du Zimbabwe avec une quinzaine de délégués.