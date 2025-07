Congo-Kinshasa: La RDC et le FC Barcelone signent un accord pour promouvoir le football et la culture du sport et de la paix

Le FC Barcelone et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) annoncent avoir trouvé un accord stratégique de quatre ans avec l'objectif de promouvoir le football et la culture du sport et de la paix.

Dans le cadre de cet accord entre le FC Barcelone et le Gouvernement démocratique du Congo, toutes les équipes professionnelles du Club porteront le slogan "R.D. Congo - Coeur d'Afrique" sur la partie postérieure des maillots d'entraînement durant les quatre prochaines saisons, jusqu'en 2028/29, et deviendra le Partenaire Global avec la dénomination de "Partenaire officiel pour l'émancipation par le sport et la culture".

« Cet accord représente un engagement partagé pour accélérer le développement multisports en RDC. Dans le cadre de cette alliance, le Club contribuera à enrichir la formation des jeunes sportifs du pays à travers la transmission de son écosystème de valeurs, un pilier indiscutable du modèle et du style Barça », indique le FC Barcelone le 30 juillet sur son site.

Le FC Barcelone, à travers les Barça Academies, créera et développera un programme d'activités sportives -comprenant un campus et des stages- destiné aux enfants de la région afin de promouvoir un développement structuré et inclusif dans diverses disciplines clés : le football, le basket, le handball, le futsal et le rink-hockey.

Formation des entraineurs

De plus, à travers le Barça Innovation Hub (BIHUB), des programmes spécifiques seront développés pour les adultes, avec des parcours de formation pour les entraîneurs qui peaufineront leur talent et pourront acquérir les connaissances dans les secteurs suivants : la formation technique avancée, la structuration sportive par âges, l'intégration de la science sportive et l'organisation commune d'événements et de stages sportifs.

Cet accord sera également visible au sein du futur Espai Barça, étant donné que la nouvelle Maison de la RDC sera créée dans les nouvelles installations du Spotify Camp Nou. La Maison de la RDC sera une véritable exposition immersive qui recevra les visiteurs du Stade afin de leur montrer la diversité culturelle et la tradition sportive de la République Démocratique du Congo, avec l'objectif de renforcer les liens avec ce pays d'Afrique centrale.

Au moins 40 millions à verser

C'est un contrat très fructueux pour le FC Barcelone, constate l'Equipe. La République démocratique du Congo a accepté de payer plus de 40 millions d'euros dans le cadre de cet accord de sponsoring avec le club de football espagnol, révèle le média français.

Ces accords de sponsoring qui se font dans un contexte très particulier en Afrique centrale. En février, la ministre congolaise des affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exhorté les clubs d'Arsenal, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain à mettre fin à leurs accords de parrainage « entachés de sang » avec « Visit Rwanda ». Un appel qui avait été fait alors que les rebelles du M23, soutenu par le gouvernement rwandais, s'étaient emparés de certaines villes de l'est du Congo, en proie à une guerre civile meurtrière.