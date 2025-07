Sénégal: L'IPRES et la Caisse de sécurité sociale créent une plateforme pour unifier les procédures de leurs usagers

Thiès — L'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) et la Caisse de Sécurité sociale (CSS) ont mis en place une plateforme digitalisée et unifiée pour faciliter aux ayants-droits l'accès à leurs services, a appris l'APS, mardi lors d'une réunion d'information du comité régional de développement (CRD) à Thiès.

"C'est un système d'information qui est le fruit d'un travail de fond, que nous avons mené depuis plusieurs années, qui a été déployé en 2021 et qui vise à assurer une plus grande efficacité dans la gestion des droits des assurés sociaux, dans la gestion des cotisations sociales, une plus grande fluidité dans l'application des procédures", a expliqué Cheikh Guèye, secrétaire général de l'IPRES.

Selon M. Guèye qui représentait, par ailleurs, la secrétaire générale de la CSS, ce système "épouse parfaitement les orientations des hautes autorités de ce pays et qui répond en même temps aux normes et aux pratiques, internationales".

Les assujettis des deux structures qui étaient, dans un passé récent, "obligés d'accomplir les mêmes formalités en double", pourront, faire travers cette plateforme, suivre "une seule démarche", a expliqué le secrétaire général de l'IPRES.

En d'autres termes, a-t-il explicité, "si un employeur déclare ses salariés au niveau de la Caisse de sécurité sociale, c'est comme s'il l'avait fait au niveau de l'IPRES, et ces déclarations génèrent une facture unique dont les (quotes-parts) revenant à l'IPRES et à la CSS sont répartis selon un système et un mode de calcul qui ne lèse aucune des deux institutions".

Ce nouveau système d'information n'est qu'un aspect de cette plateforme, qui facilite aussi aux employeurs, l'accomplissement de leurs formalités déclaratives et contributives, tout en leur proposant des services en ligne, tels que les attestations, la consultation de leur compte et d'autres possibilités qui sont encore à l'étude.

Aussi, M. Guèye a renseigné que les deux structures sont en train de travailler sur un nouveau portail pour les salariés, qui selon lui, concernerait une masse assez importante de données à mettre aux normes, avant leur mise à la disposition du grand public.

Cheikh Guèye prône le dialogue, la sensibilisation et des échanges avec certaines collectivités territoriales, afin de les amener à se conformer à leurs obligations sociales. Il n'a pas manqué d'inviter les autorités administratives à porter ce plaidoyer.

Cette réunion était "un prétexte (...) pour expliquer davantage l'importance des cotisations sociales et le rôle des collectivités territoriales", a pour sa part, affirmé l'adjoint au gouverneur de Thiès, chargé des affaires administratives, Georges Faye.

C'était aussi une occasion de "recueillir l'ensemble des difficultés auxquelles les collectivités territoriales font face dans le cadre de la déclaration ou dans le processus de cotisation", a-t-il poursuivi.

Jugeant "satisfaisante" la démarche des deux structures, M. Faye a laissé entendre que l'ensemble des collectivités territoriales devront communiquer la situation de leurs cotisations sociales, avant le vote de leur budget, afin de les y intégrer.