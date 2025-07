Maroc: Sa Majesté le Roi reçoit le Wali de Bank Al-Maghrib

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a reçu, mardi au Palais Royal à Tétouan, M. Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, qui a présenté au Souverain le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2024.

Dans son allocution devant Sa Majesté le Roi, M. Jouahri a indiqué que, malgré un environnement international marqué par de fortes incertitudes et la succession des années de sécheresse, l'économie nationale a affiché en 2024 une amélioration notable, avec une croissance de 3,8% globalement et de 4,8% dans les activités non agricoles. En parallèle, l'inflation a reculé de manière significative pour s'établir en moyenne à 0,9%, a-t-il précisé.

Il a ensuite souligné que tenant compte de la dissipation des pressions inflationnistes et en vue d'accompagner la reprise économique, Bank Al-Maghrib a amorcé un assouplissement de sa politique monétaire. La Banque Centrale a ainsi réduit son taux directeur à deux reprises, tout en continuant de satisfaire l'intégralité des demandes de liquidités exprimées par les banques.

Par ailleurs, M. Jouahri a affirmé que sur le marché du travail, l'économie nationale a créé 82 mille postes, un nombre toutefois insuffisant pour inverser la tendance haussière du chômage qui s'est établi à une moyenne de 13,3%.

Au plan des finances publiques, le Wali de Bank Al-Maghrib a indiqué que la consolidation budgétaire se poursuit, le déficit étant revenu à 3,9% du PIB, grâce à la bonne performance des recettes fiscales et des rentrées importantes issues des mécanismes de financement innovants.

Au niveau des comptes extérieurs, il a assuré que le déficit du compte courant est resté contenu à 1,2% du PIB, à la faveur notamment de la poursuite de la dynamique de l'industrie automobile, des ventes de phosphate et dérivés d'un côté et de la contraction de la facture énergétique de l'autre, en plus des flux des recettes de voyages et des transferts des MRE. Au total, les avoirs officiels de réserve de Bank Al-Maghrib se sont renforcés à plus de 375 milliards de dirhams, soit l'équivalent de près de 5 mois et demi d'importations de biens et services, a poursuivi M. Jouahri.

Par la suite, le Wali de Bank Al-Maghrib s'est arrêté sur les réalisations enregistrées depuis le début du millénaire et a précisé que le Maroc a entrepris, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, un agenda parmi les plus ambitieux en matière de réformes institutionnelles, économiques et sociales, parallèlement à un programme d'investissement sans précédent visant à doter le Royaume d'une infrastructure de qualité.

Cette vision, que les institutions internationales considèrent comme une référence, a permis des avancées notables sur plusieurs volets. Toutefois, au cours de la dernière décennie, avec la succession des chocs et la persistance d'un environnement externe incertain, l'économie nationale a enregistré un ralentissement de la croissance et un affaiblissement de la dynamique de la création d'emplois.

Face à cette situation, M. Jouahri a rappelé que Sa Majesté le Roi a pris l'initiative de lancer des réformes et chantiers importants visant l'accélération de la croissance et du développement humain, ainsi qu'une mise à niveau qualitative et quantitative des infrastructures afin de faire face aux enjeux liés à la sécurité hydrique et à la consolidation de la souveraineté énergétique et alimentaire, en plus de préparer l'accueil de manifestations continentales et internationales d'envergure.

Grâce à ces initiatives Royales, une forte dynamique a été créée laissant présager que 2024 sera une année charnière pour l'accélération de la croissance économique et de la création d'emplois, a ajouté M. Jouahri, notant que pour assurer des résultats en ligne avec les ambitions de Sa Majesté le Roi, l'action publique devrait agir selon trois principaux axes.

Il s'agit en premier lieu, selon le Wali de Bank Al Maghrib, de renforcer la résilience face aux chocs à travers notamment une gouvernance efficiente, la consolidation du tissu productif et la mobilisation du secteur privé pour qu'il joue le rôle qui lui revient dans l'investissement et la création de l'emploi.

Le deuxième axe consiste à rehausser l'agilité de l'action publique pour renforcer les capacités de réaction et de réajustement en fonction de l'évolution du contexte, ce qui nécessite un suivi étroit de la mise en oeuvre et une évaluation régulière des résultats, a poursuivi M. Jouahri.

Quant au troisième axe, il porte sur la poursuite des efforts pour préserver les équilibres macroéconomiques, à travers notamment le maintien de la consolidation budgétaire. Pour cela, il conviendrait en particulier d'accélérer les projets de révision de la loi organique des finances et la mise en place d'une règle budgétaire et de parachever la réforme des régimes de retraite, a-t-il soutenu.

M. Jouahri a, en outre, souligné qu'aujourd'hui, les conditions paraissent réunies pour asseoir et renforcer ce nouvel élan. Il s'agit d'une vision Royale claire et ambitieuse déclinée en chantiers économiques, sociaux et d'infrastructure d'envergure. Il s'agit également de la stabilité et de la crédibilité dont jouit le Maroc et qui renforcent son image positive et favorable au niveau international.

Enfin, il a souligné que toutes les forces vives du Maroc sont appelées à mieux s'organiser et à se mobiliser pleinement pour le déploiement de cette vision, d'autant plus que d'ici 2030, le Royaume fera face à de grandes échéances. Cela étant, le véritable enjeu, selon le Wali de Bank Al-Maghrib, est de faire de ces échéances un catalyseur et un levier pour maintenir le Momentum au-delà de cet horizon et permettre ainsi au pays de se hisser parmi les catégories de revenu supérieures.

M. Abdellatif Jouahri a, à cette occasion, remis à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2024.