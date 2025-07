Ile Maurice: Un chef inspecteur proche de Dip confirme les montants exigés par Gangadin

Ce mercredi 30 juillet, à 10 heures, l'assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin s'est de nouveau présenté au siège de la Financial Crimes Commission (FCC), accompagné de son avocat, Me Yash Bhadain, pour la suite de son interrogatoire dans l'enquête sur le «Reward Money».

La session a porté sur le vérification des paiements de récompenses versés aux différentes unités pour leurs informateurs. Face aux enquêteurs, Gangadin a été confronté à plusieurs documents détaillant les demandes qu'il avait formulées auprès de l'ex commissaire Anil Kumar Dip..

Un Chief Inspector, alors Staff Officer aux Casernes centrales, a aussi été entendu comme témoin. Récemment muté au poste de Pope Hennessy après la demission de Dip, il a confirmé que certaines de ces demandes avaient été dûment «vetted» (validées) par ses soins, tandis que d'autres avaient été rejetées mais tout de même payées.

L'ACP Gangadin n'a pas nié ces échanges, reconnaissant avoir sollicité et obtenu l'aval du CP Dip pour le versement de certaines sommes.

Cette étape s'inscrit dans une enquête visant à retracer près de Rs 160,4 millions transitant par le compte de Gangadin, et à vérifier la légitimité des paiements effectués avant toute décision judiciaire.

Les auditions vont se poursuivre dans les jours à venir, alors que la FCC cherche à déterminer si ces procédures ont été appliquées dans le seul intérêt de la sécurité nationale ou si elles ont servi à dissimuler des détournements de fonds. Par rapport aux autres questions des enquêteurs, l'ACP brandit toujours l'Official Secrets Act.

Aux alentours de 14 h 30, l'ACP Gangadin a été reconduit au Vacoas Detention Centre.

Intimidation présumée de l'ACP lors de sa comparution

Le mardi 29 juillet, à 16 heures, l'ACP Dunraz Gungadin s'est présenté au poste de police de Pope Hennessy, à Port Louis, à la suite de son interrogatoire à la FCC, accompagné de quelques officiers de la commission, pour formaliser sa plainte pour intimidation. Gangadin rapporte que, dès son arrivée au tribunal de Port Louis South District Court le vendredi 25 juillet, il a été pris pour cible par certains activistes.

Selon sa déposition, une fois descendu du véhicule de police devant l'entrée principale de la cour située rue Pope Hennessy, il a été immédiatement entouré par des activistes, dont Darren Seedeeal et Bruneau Laurette, contre lesquels il devait témoigner dans une affaire distincte. Sous l'oeil des caméras et des directs Facebook, ce dernier lui aurait lancé : «Vous êtes le chef d'une unité corrompue qui a monté des affaires de drogue contre moi et Vimen Sabapati, et vous avez été grassement rémunéré avec de l'argent de récompense.» Insinuations répétées jusqu'à l'entrée de la salle d'audience.

À l'intérieur, vers 11 h 15, Me Akil Bissessur, déjà visé par deux déclarations pour intimidation déposées par l'ACP Dunraz Gangadin les 16 novembre 2024 et 20 juillet 2025, serait entré délibérément dans la salle, se serait approché du banc où siégeait l'ACP, le fixant et proférant des menaces.

Dans sa plainte, l'ACP précise qu'il ne reculera pas face à ces intimidations répétées et qu'il se réserve le droit de répondre en cas de nouveaux incidents.