Afrique: Le succès de la plantation d'arbres en Éthiopie devrait inspirer le continent

Addis-Abeba — L'initiative « Empreinte verte » de l'Éthiopie doit être suivie non seulement dans son ambition concernant le nombre d'arbres plantés, mais aussi dans la manière dont les jeunes plants indigènes sont sélectionnés et restaurés, a déclaré Juan Lucas Restrepo, directeur général de l'Alliance de Bioversity International et du CIAT.

Le directeur général de l'Alliance de Bioversity International et du CIAT, Juan Lucas Restrepo, et la directrice générale régionale pour l'Afrique, Wanjiru Kamau-Rotenberg, en compagnie d'autres autorités internationales et locales, ont participé aujourd'hui à une cérémonie de plantation d'arbres à l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI) à Addis-Abeba.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'ambitieuse initiative « Héritage vert » de l'Éthiopie, qui vise à planter des milliards d'arbres à travers le pays. Le pays se prépare à planter le nombre impressionnant de 700 millions de jeunes plants demain.

Au cours de la cérémonie de plantation d'arbres, Restrepo a exprimé son admiration pour l'approche proactive de l'Éthiopie dans la lutte contre le changement climatique.

L'Éthiopie est à la pointe des initiatives vertes. Je vois d'autres pays suivre son exemple, a-t-il déclaré.

« Je pense que l'exemple de l'Éthiopie doit être suivi, non seulement en termes d'ambition quant au nombre d'arbres plantés, mais aussi en termes de choix de ces arbres et de rétablissement des populations d'arbres et d'espèces indigènes. Tous ces aspects techniques doivent également être pris en compte par d'autres pays. »

La plantation d'arbres est une initiative lancée par ce gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, a-t-il déclaré, ajoutant : « Cette initiative dépasse déjà les 40 milliards de plants plantés à travers le pays, ce qui contribue à atténuer le changement climatique et à soutenir la biodiversité locale. »

Il a détaillé les nombreux avantages de la plantation d'arbres, soulignant que les arbres sont des éléments essentiels à la santé des écosystèmes.

« Ils fournissent des services essentiels, tels que la capture du carbone, la rétention d'eau et la restauration des habitats. En rétablissant l'équilibre écologique, nous pouvons également stimuler les opportunités économiques pour les communautés locales », a souligné Restrepo.

Kamau-Rotenberg, pour sa part, a souligné l'importance des efforts de plantation d'arbres déployés par l'Éthiopie, appelant les autres pays africains à s'inspirer de ce modèle.

« Les gouvernements africains doivent suivre l'exemple de l'Éthiopie », a-t-elle affirmé.

« L'ampleur avec laquelle l'Éthiopie parvient à reverdir le pays est une source d'inspiration pour nous tous », a-t-elle souligné.

« Les pays africains doivent s'approprier cet héritage », a déclaré Kamau-Rotenberg.

Elle a ajouté : « Ensemble, nous pouvons favoriser un avenir plus vert pour notre continent, en veillant à ce que les générations futures héritent d'un environnement prospère.»

Elle a rappelé l'héritage de l'écologiste Wangari Maathai, soulignant l'importance des arbres pour le maintien de la vie sur la planète Terre.

Dereje Kassahun Mengistu, coordinateur de projet à l'Alliance, a apporté son éclairage, mentionnant les impacts concrets de l'Initiative Empreinte Verte.

« Nous avons démontré que la plantation d'une seule espèce d'arbre peut entraîner la régénération de plus de dix espèces d'arbres locales », a-t-il expliqué.

Il a également précisé que cette régénération non seulement améliore la biodiversité, mais contribue également à la réhabilitation des terres dégradées et à la restauration des habitats de la faune locale, comme le singe Guereza et diverses espèces d'oiseaux.

L'initiative a également démontré des avantages environnementaux significatifs, notamment l'amélioration des ressources en eau et la modération climatique, a-t-il noté.

« La plantation d'espèces diversifiées est cruciale », a souligné Dereje. « Chaque espèce contribue de manière unique à l'écosystème, favorisant à la fois l'équilibre écologique et le développement économique.»

La cérémonie de plantation d'arbres, organisée en marge du récent Sommet des parties prenantes de l'alimentation, a rappelé l'interdépendance entre sécurité alimentaire et santé environnementale.

L'Alliance de Bioversity International et du CIAT, un centre de recherche du CGIAR qui s'appuie sur la biodiversité agricole et la transformation des systèmes alimentaires pour un avenir durable, est hébergée par l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI), sur son campus d'Addis-Abeba.