Algérie: Tamanrasset - Entame imminente des procédures liées à l'ouverture des services de l'hôpital de 240 lits

TAMANRASSET — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a annoncé, mardi à Tamanrasset, l'entame, dans les prochains jours, des procédures liées à l'ouverture de certains services du nouvel hôpital "240 lits" de Tamanrasset.

En visite dans la wilaya, accompagné du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Mahmoud Djamaa, le ministre de la Santé a amorcé sa tournée par le service de réanimation de l'ancien hôpital de Tamanrasset, qui a connu un incendie lundi dans la soirée, où il a mis l'accent sur la nécessité "d'ouvrir au plus tôt le nouvel hôpital de 240 lits qui disposera de meilleurs moyens et assurera ainsi de meilleures prestations".

Le ministre s'est également enquis de l'état des malades transférés vers l'hôpital Mère-Enfant, au nombre de vingt-et-un (21), assurant qu'ils sont entre de "bonne mains".

Il a souligné, dans le même contexte, que toutes les dispositions seront prises, notamment en matière de prise en charge médicale, appelant les responsables locaux à "redoubler d'efforts en vue de l'ouverture dans les meilleurs délais du nouvel hôpital".

Et d'ajouter que de nouvelles spécialités médicales, à l'instar de la prise en charge des maladies respiratoires et des brulures, seront ouvertes à Tamanrasset, en plus d'autres spécialités sollicitées dans la région.

Pour conclure, le ministre de la Santé a affirmé que des efforts sont déployés pour faire de Tamanrasset "un pôle médical d'excellence", à la faveur des projets en cours de réalisation où ceux déjà réceptionnés, avec aussi "l'objectif de créer un centre hospitalo-universitaire dans la région, grâce aux efforts consentis par l'Etat dans ce domaine".