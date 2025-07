Cote d'Ivoire: «Mutuelle Foot» - La solidarité mutualiste se joue sur le terrain de l'Université FHB le 2 août

À l'heure où la solidarité en entreprise se redéfinit, la plateforme des Mutuelles interconnectées s'apprête à marquer un nouveau tournant avec le lancement de la première édition du tournoi « Mutuelle Foot », prévu pour le 2 août 2025, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Ce rendez-vous, placé sous le parrainage du ministre délégué des Sports et du Cadre de vie, s'annonce comme l'un des temps forts du calendrier mutualiste national, alliant sport, convivialité et engagement social.

À travers cette initiative, la Plateforme entend donner corps à sa mission fondatrice : fédérer les mutuelles d'entreprise autour d'actions concrètes et innovantes, tout en renforçant leur visibilité et leur ancrage social. « Mutuelle Foot » ne sera pas un simple tournoi : ce sera un espace d'expression pour les valeurs mutualistes, une vitrine pour les entreprises engagées, un creuset pour la fraternité professionnelle. Vingt équipes représentant des mutuelles issues de divers secteurs du public et du privé sont attendues.

Elles se rencontreront dans une ambiance à la fois compétitive et festive, rythmée par des matchs sur deux terrains, une course relais dames, ainsi qu'une série d'animations destinées tant aux mutualistes qu'au grand public.

Dans le sillage de cette dynamique, la Plateforme, qui regroupe déjà plus de 100 mutuelles représentant plus de 43 000 mutualistes, confirme son rôle de catalyseur d'une nouvelle gouvernance sociale en entreprise.

Pour les entreprises partenaires, la Plateforme constitue un levier de communication ciblée, un canal d'accès privilégié à une population mutualiste fidèle, et une opportunité d'inscrire leur action dans un cadre de responsabilité sociétale assumée.

Avec des outils en préparation tels qu'un site internet, un magazine intitulé Interconnexion, ou encore un programme de soutien juridique aux mutuelles membres, la Plateforme franchit un cap dans sa structuration. Elle ambitionne désormais de devenir une référence nationale dans l'accompagnement des mutuelles d'entreprise, tant sur le plan opérationnel qu'institutionnel.

La cérémonie d'ouverture sera ponctuée par la parade des équipes, des discours officiels et une ambiance musicale. Celle-ci donnera le ton d'une journée résolument orientée vers la célébration du collectif. Stands d'exposition, espaces gastronomiques, animations pour enfants et adultes, récompenses multiples : tout a été pensé pour faire de ce samedi 2 août une fête du sport et de la solidarité. Et au-delà du terrain, c'est toute une vision du vivre-ensemble en entreprise qui s'incarne.