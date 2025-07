Sénégal: Modou Lô - Siteu, un remake négocié

Le prochain combat royal pourrait encore opposer Modou Lô (Rock Énergie) à Siteu (Lansar). Ce remake se dessine puisque les promoteurs évènementiels sont en négociations très avancées avec les deux camps, qui ont manifestement donné leur aval pour s'affronter.

L'affiche Modou Lô - Siteu n'est plus un sujet tabou dans le landerneau de la lutte sénégalaise. Elle se négocie depuis plusieurs jours, en toute discrétion. Modou Lô avait pris le dessus sur Siteu par décision arbitrale (avertissements), le dimanche 24 novembre 2024. Depuis cette sortie, le Roi des arènes n'a plus noué le « nguimb » et a préféré laisser les autres combats se tenir, afin d'avoir une idée claire de son prochain adversaire. Le leader de l'écurie Rock Énergie n'a désormais plus de problème d'adversaire, puisque plusieurs de ses potentiels antagonistes sont libres de tout contrat et également prêts à l'affronter prochainement. Parmi eux, on peut citer Tapha Tine de l'écurie Baol Mbollo, Sa Thiès de l'école Balla Gaye et Siteu de Lansar.

De sources concordantes, l'affrontement entre Modou Lô et Siteu figure dans les plans de presque tous les promoteurs événementiels. Il s'agit notamment de Albourakh Events, Jambaar Productions, Gaston Productions, entre autres. Le manager Ass Ciss a déclaré, hier, que son protégé, Modou Lô, « va bientôt trouver un combat ». Cette source n'a pas révélé le nom de l'adversaire idéal du « Roc » des Parcelles assainies de Dakar. Selon nos informations, la concrétisation de la confrontation entre Modou Lô et Siteu est désormais imminente.

De son côté, le manager de l'enfant de Dionewar, Max Mbargane, a indiqué qu'il avait reçu des propositions au sujet de cette sulfureuse opposition, bien avant leur dernière sortie contre Balla Gaye 2, le 20 juillet 2025. Selon Cheikh Niang, président de l'écurie Lansar, « plusieurs promoteurs sont intéressés par l'affiche Siteu - Modou Lô, et les négociations entre les parties concernées sont très avancées ». Le seul bémol, a-t-il précisé, reste la suspension de deux ans infligée à son lutteur par l'Organisation régionale antidopage Afrique Zones 2 et 3, à la suite d'un refus de se soumettre à un test antidopage lors de son combat contre Modou Lô, le 24 novembre 2024.