Sénégal: Pape Natango Mbaye, premier lauréat de la 'Médaille Gaïndé de la performance'

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décerné, mercredi, la première "Médaille Gaïndé de la performance" au lycéen Pape Natango Mbaye qui, malgré un handicap physique, a décroché cette année son Baccalauréat en série S2 au lycée de Ngane Saër, dans la commune de Kaolack (centre), renseigne un communiqué du ministère de l'Éducation nationale.

Le lauréat de cette première édition a obtenu son diplôme avec la mention "Bien" à la session 2025 du baccalauréat.

Il a su faire preuve d'un "courage, d'une persévérance et d'une résilience remarquables. En dépit d'un handicap physique, il a poursuivi son parcours scolaire avec brio et a composé ses examens en écrivant avec ses pieds, illustrant ainsi une prouesse, une force de caractère et un engagement admirable", explique-t-on dans le texte justifiant ce choix porté sur Pape Natango Mbaye.

Pour le ministère de l'Education nationale, "cette médaille vise à honorer les citoyennes et citoyens sénégalais qui se sont distingués par des exploits exceptionnels, des réussites majeures et des contributions significatives au progrès et au rayonnement du Sénégal".

"Ce geste fort du Chef de l'Etat traduit la volonté de la Nation de célébrer les modèles de dépassement de soi, d'excellence et de mérite. A travers cette distinction, le Sénégal honore non seulement, une réussite scolaire, mais aussi un message d'espoir et d'inclusion pour tous les jeunes, quels que soient les obstacles auxquels ils sont confrontés », a souligné le ministère.

Pape Natango Mbaye sera officiellement décoré lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général prévue ce jeudi, au Grand théâtre de Dakar, un événement "symbolique" qui célèbre chaque année l'excellence scolaire à l'échelle nationale.

Le ministère de l'Education nationale adresse ses "plus vives félicitations à ce jeune héros de la République" et réaffirme son engagement à promouvoir une école "inclusive, équitable et tournée vers l'excellence".

