Afrique: Football/Berea CHAN 2024 - L'ossature de la Cosafa Cup maintenue

Les Barea poursuivent leur préparation en Tanzanie depuis lundi, en vue de la phase de groupes du 8e Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

J-3. Après un unique match test contre la sélection du Bongolava le 19 juillet, et une dernière semaine de regroupement au grand complet avant le départ, le sélectionneur de l'équipe nationale A', Romuald Félix Rakotondrabe, alias « Rôrô », a retenu dix-sept joueurs ayant participé à la Cosafa Cup en Afrique du Sud en juin, pour défendre les couleurs nationales à la phase finale du CHAN 2024.

Le coach Rôrô y a ajouté une dizaine de joueurs qu'il considère comme les meilleurs à leur poste, repérés lors de la phase finale du championnat national et de la Coupe de Madagascar, fin juin.

Il a conservé cinq cadres parmi les Barea médaillés de bronze au précédent CHAN en Algérie en 2023, notamment les deux défenseurs : Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus) et Rado Rabemanantsoa (AS Fanalamanga), le milieu de terrain Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA), Arohasina Andriamirado dit Dax (Fosa Juniors FC), ainsi que l'ailier gauche Onjaniaina Patrick Hasinirina (Elgeco Plus).

Parmi les Barea ayant participé à la Cosafa Cup et retenus pour le déplacement en Tanzanie, on note les deux gardiens : Lalain'Arinjaka Michel Ramandimbisoa, alias Toldo (Elgeco Plus), et Manda Hasina dit Bota (Ajesaia).

Concrétisation

En défense, figurent notamment Nicolas Rijaniaina Randriamanampisoa (Fosa Juniors FC) et Claude Hajatiana Ratsimbazafy, déjà appelés par le coach Corentin Da Silva Martins lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Parmi les milieux de terrain, les incontournables Dax et Lalaina se distinguent comme les meilleurs joueurs du championnat. En attaque, le sélectionneur a fait appel aux buteurs les plus prolifiques de la saison : Fenohasina Gilles Razafimaro (Ajesaia), Toky Niana Rakotondraibe (Cosfa), Onja (Elgeco Plus) et Félicité Manohantsoa, dit Feli (Fosa Juniors FC).

Tous ces joueurs disposent de temps de jeu et d'automatismes, mais le staff technique devra mettre l'accent, durant les trois derniers jours de préparation, sur le travail de concrétisation et de finition, dans l'espoir de renouer avec le podium - voire de faire mieux que la troisième place.