Dakar — Le chef de l'État a demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, d'accélérer la mise en œuvre des recommandations de la quatrième conférence sociale sur l'employabilité et l'emploi.

"Il a demandé au Premier ministre, au ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, et à celui de la Formation professionnelle et technique d'accélérer [...] la mise en œuvre des recommandations de la quatrième édition de la conférence sociale consacrée à l'employabilité et à l'emploi des jeunes", est-il écrit dans le communiqué du Conseil des ministres.

M. Faye souhaite que l'accélération de l'application des recommandations en question se fasse "avec l'implication de tous les acteurs" concernés.

Il s'agit surtout de "restructurer, pour plus de proximité, d'efficacité et d'efficience, les dispositifs de formation, d'encadrement, de soutien et de financement de l'entrepreneuriat des jeunes", explique le ministre de la Formation professionnelle et technique, également porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarré.

L'une des recommandations faites lors de ladite conférence consiste à "amorcer la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de l'emploi, en cohérence avec la stratégie nationale de développement", ajoute M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.

"Le président de la République est revenu sur la problématique de la restructuration et de la relance des politiques de promotion de l'emploi pour les jeunes", lit-on dans le communiqué publié après la rencontre hebdomadaire du gouvernement.

"Il est constaté, à la fin de chaque année scolaire et des cycles universitaires, l'arrivée en masse de nouveaux diplômés issus de la formation professionnelle et technique, des ISEP (Instituts supérieurs d'enseignement professionnel), des universités et établissements publics et privés d'enseignement supérieur, sur le marché du travail", rappelle Amadou Moustapha Sarré.

Il ajoute, dans le compte-rendu du Conseil des ministres, que "la formation professionnelle, l'insertion socioéconomique et l'emploi des jeunes restent des priorités nationales", des "urgences sociales".