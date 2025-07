Madagascar: Renforcement du système de santé - La COI appuie les professionnels malgaches

La COI soutient Madagascar en formant ses professionnels de santé. Une rencontre à Maurice a renforcé la coopération sanitaire régionale.

La Commission de l'océan Indien (COI) réaffirme son engagement aux côtés de Madagascar pour le renforcement de la sécurité sanitaire, à travers la formation de professionnels de santé malgaches. Edgard Razafindravahy, secrétaire général de la COI, a accueilli hier, dans ses bureaux à Ébène (Maurice), plusieurs bénéficiaires malgaches du Master FETP, une formation en épidémiologie appliquée de terrain.

Lors de cette rencontre, le secrétaire général de la COI a salué l'engagement et le professionnalisme des participants. Il a rappelé que l'excellence scientifique, conjuguée à une action concrète sur le terrain, est indispensable pour relever les défis sanitaires contemporains. Il a également souligné l'importance de renforcer les partenariats avec les ministères en charge de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement.

Les participants malgaches, quant à eux, ont mis en avant la qualité de l'enseignement reçu et la pertinence des compétences acquises, qu'ils entendent mettre au service du système de santé national. La rencontre a aussi été l'occasion d'explorer de nouvelles pistes de collaboration, notamment à travers l'utilisation du réseau SEGA - One Health, en vue de renforcer la coopération régionale et la résilience sanitaire de Madagascar.

Stratégie

Ces cadres du ministère de la Santé publique et de la direction des services vétérinaires de Madagascar suivent actuellement le programme FETP, ou Field Epidemiology Training Program, porté par la COI via son réseau SEGA - One Health. Ce programme, soutenu par l'Union européenne et l'Agence française de développement (AFD), vise à doter les professionnels de santé des pays membres de compétences techniques de haut niveau pour mieux faire face aux défis sanitaires, qu'ils soient humains ou animaux.

Cette formation à forte valeur ajoutée permet aux professionnels d'acquérir des outils d'analyse et d'intervention rapide en cas de crise sanitaire. Elle s'inscrit dans une stratégie régionale de sécurité sanitaire durable, fondée sur l'accès à une expertise renforcée, l'échange de bonnes pratiques et le renforcement des structures locales.

Cette initiative s'inscrit dans une vision à long terme, où le développement des ressources humaines et le partage des connaissances régionales constituent des piliers essentiels pour la santé publique dans l'océan Indien.