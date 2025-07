Madagascar: Développement - Un workshop international sur l'innovation durable

Un workshop international sur l'innovation durable, en partenariat avec le réseau NiS Africa (Network for Innovation and Sustainability in Africa), s'est tenu, hier, à l'Arboretum d'Ankorondrano. Ce workshop, organisé par l'École Supérieure de Management (ESUM), a pour ambition de renforcer les capacités des entreprises et des institutions africaines à intégrer des solutions durables et innovantes dans leurs stratégies de développement. Il s'adresse aux chefs d'entreprise, investisseurs, décideurs publics, incubateurs, universitaires et jeunes talents malgaches désireux de mieux comprendre les enjeux de l'innovation responsable.

L'événement réunit des experts de haut niveau issus de plusieurs pays africains et européens, autour du thème central : « Let's talk about growing your business with innovative sustainable technologies and finance solutions. »

L'ESUM forme depuis plusieurs années des professionnels et des leaders aptes à répondre aux enjeux contemporains. À travers l'organisation de ce workshop, l'ESUM concrétise sa mission de décloisonner les savoirs, d'inspirer les générations futures et de connecter Madagascar à des réseaux d'expertise mondiaux. Elle s'affirme aussi comme une passerelle entre les entreprises, les jeunes talents et les porteurs de solutions durables.