Tunisie: Accidents de la route - 663 décès depuis début 2025

Le nombre des décès causés par les accidents de la route s'est élevé à 663 depuis le début de l'année jusqu'au 29 juillet 2025, soit une hausse de 6,8% par rapport à la même période de 2024.

Selon les données publiées par l'Observatoire National de la sécurité routière sur son site officiel, le nombre des accidents a, toutefois, baissé en passant de 3428 à 2863 entre 2024 et 2025.

Les accidents survenus sur la voie publique fait 3781 blessés contre 4623 durant la même période de l'année précédente soit une baisse de 18,21%.

Selon la même source, l'inattention et la distraction au volant se hissent à la première place des principales causes des accidents (40,3 %) suivi de la vitesse excessive (plus de 15 %), du non-respect de la priorité et du changement de direction .

Le gouvernorat de Tunis occupe la première place avec 369 accidents et 423 blessés. Le gouvernorat de Sfax se classe au premier rang en termes de nombre de morts sur les routes, avec 72 décès, tandis que le gouvernorat de Mahdia se classe deuxième en nombre d'accidents (225) ainsi qu'en nombre de blessés (302).

Selon les données fournies par l'Observatoire, si le plus grand nombre d'accidents (470) a été enregistré durant janvier 2025, avril de la même année a été l'un des mois les plus meurtriers, en enregistrant 105 décès sur la route et 596 blessés.