Tunisie: Saïed appelle à une rupture avec l'ancien modèle - Un budget pour libérer, pas pour comptabiliser

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a réuni hier, mercredi 30 juillet, au Palais de Carthage, Mme Sara Zaâfrani Zenzeri, Cheffe du gouvernement, Mme Mechkat Slama Khaldi, Ministre des Finances, et M. Samir Abdelhafidh, Ministre de l'Économie et de la Planification.

Lors de cette rencontre, le Chef de l'État a abordé plusieurs sujets, en particulier les résultats des réunions tenues avec les membres des conseils locaux et régionaux en amont de la préparation du rapport de synthèse des plans de développement régional, interrégional et national.

Le Président de la République a souligné la nécessité pour le projet de loi de finances de l'année prochaine de s'inscrire dans le cadre des résultats préliminaires issus de ces réunions. Il a insisté sur le fait que la loi de finances ne doit pas se résumer à des chiffres et des pourcentages, mais qu'elle doit être la traduction des choix du peuple dans tous les domaines, avant sa présentation aux membres de l'Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts pour adoption.

Le Chef de l'État a rappelé que le modèle de développement, que certains prétendent encore chercher, est pourtant clair et évident pour tous : c'est le peuple tunisien qui l'a tracé, et il ne reste aux parties concernées qu'à œuvrer à sa concrétisation.

Le Président a affirmé que la Tunisie regorge de richesses et de ressources et qu'elle ne sera jamais une proie facile pour les lobbies et leurs agents à quelque niveau que ce soit. Il a précisé que le travail se poursuivra sans relâche pour qu'il n'y ait plus de misérables ni de démunis.

Il a ajouté que le responsable qui ne donne pas l'exemple en matière d'intégrité et de probité , qui ne ressent pas la souffrance des citoyens à tout moment et ne cherche pas à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent - voire les aggrave délibérément - n'est pas digne d'assumer des responsabilités.

Il sera remplacé par une jeunesse convaincue de participer à une bataille de libération nationale avec l'esprit d'un militant pour la dignité de sa patrie et le droit de ses concitoyens à une vie décente.

Enfin, le Président de la République a conclu en affirmant que le peuple tunisien est en train de forger une nouvelle page de son histoire, et qu'il est en droit d'exiger des comptes après tout ce qu'il a enduré durant des décennies. Il a précisé qu'il ne s'agit pas de régler des comptes, mais d'une reddition des comptes juste, fondée sur la loi.

Quant à ceux qui veulent faire marche arrière, qu'ils sachent que le peuple tunisien est déterminé à aller de l'avant. Il donne, à ceux qui n'ont pas tiré les leçons du passé, des leçons successives. Et sa détermination ne sera ni affaiblie par les rumeurs, ni par les mensonges, ni par les campagnes acharnées et rémunérées venues de l'intérieur comme de l'extérieur. Car l'aube d'un lendemain meilleur est toute proche.