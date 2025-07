Nigeria: L'entreprise nigériane Treepz s'étend à l'Amérique du Nord en s'implantant au Canada

Treepz a lancé ses activités au Canada en signant son premier contrat de voyage d'affaires avec l'African Impact Initiative de l'Université de Toronto.

Treepz, une startup nigériane spécialisée dans la mobilité, a lancé ses activités au Canada, en sécurisant l'African Impact Initiative de l'Université de Toronto en tant que premier client de voyage d'affaires en Amérique du Nord.

Fondée en 2019 et rebaptisée Plentywaka en 2021, Treepz exploite une plateforme numérique de réservation de trajets en bus à itinéraire fixe et agrège des services pour les opérateurs de transport à travers le Nigéria, le Ghana, le Kenya et l'Ouganda. À ce jour, l'entreprise a servi plus de cinq millions de clients.

L'expansion canadienne est soutenue par le maire de Brampton, Patrick Brown, et par des initiatives telles que le Trade Accelerator Program de la Black Entrepreneurship Alliance et le programme Brampton Entrepreneurs.

Treepz a signé un accord de deux ans avec l'African Impact Initiative, parrainée par l'université de Toronto, pour assurer le transport de ses voyages annuels dans les pays africains. L'entreprise est soutenue par des investisseurs internationaux tels que Google, Techstars, SOSV et BRK Capital.

Points clés à retenir

Le lancement de Treepz au Canada marque un saut rare pour une entreprise africaine de mobilité sur un marché développé. Sa stratégie d'entrée se concentre sur les voyages d'affaires, en commençant par un partenaire universitaire qui effectue régulièrement des voyages entre l'Amérique du Nord et l'Afrique. Cette initiative est le signe d'une tendance plus large des startups africaines à se tourner vers l'extérieur. Treepz rejoint un petit groupe d'entreprises technologiques qui tirent parti de la traction locale pour desservir les communautés de la diaspora ou les marchés adjacents à l'étranger.

Pour Treepz, le Canada offre non seulement une nouvelle source de revenus, mais aussi la possibilité de tester son modèle dans un environnement réglementaire et infrastructurel différent. L'expansion de Treepz reflète la confiance mondiale croissante dans la capacité des fondateurs africains à créer des plateformes exportables. Elle reflète également la maturation de l'écosystème des startups africaines, qui ne se contentent plus de résoudre des problèmes locaux mais construisent des produits évolutifs à l'échelle mondiale. Les prochaines étapes de Treepz pourraient servir de feuille de route à d'autres entreprises africaines qui visent les marchés internationaux.