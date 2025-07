Afrique: Helios mise sur le secteur créatif africain avec un fonds de 75 millions de dollars

Helios Investment Partners renforce sa présence dans le secteur créatif africain avec un nouveau fonds de 75 millions de dollars ciblant le sport et le divertissement.

La branche spécialisée de la société de capital-investissement basée à Londres a obtenu 50 millions de dollars de fonds propres auprès d'institutions de financement du développement pour soutenir la stratégie.

La stratégie d'Helios s'appuie sur son investissement de 2021 dans NBA Africa, qui a valorisé la division africaine de la ligue à 1 milliard de dollars

Helios Investment Partners renforce sa présence dans le secteur créatif africain grâce à un nouveau fonds de 75 millions de dollars destiné aux sports et aux divertissements. La branche spécialisée de la société de capital-investissement basée à Londres, Helios Sports and Entertainment Group (HSEG), a obtenu 50 millions de dollars de fonds propres auprès d'institutions de financement du développement pour soutenir cette stratégie.

La Société financière internationale (SFI) contribuera à hauteur de 30 millions de dollars, tandis que Proparco, qui fait partie du groupe de l'Agence française de développement, ajoutera 20 millions de dollars. Le fonds investira dans les droits médiatiques, la propriété intellectuelle dans le domaine du sport, les événements en direct et les infrastructures physiques.

La stratégie d'Helios s'appuie sur son investissement de 2021 dans NBA Africa, qui a évalué la division africaine de la ligue à 1 milliard de dollars. Depuis, Helios a soutenu des entreprises telles que la Professional Fighters League (PFL), le Malachite Group et le Zaria Group, fondé par Masai Ujiri, président des Toronto Raptors.

Zaria a ouvert son premier centre à usage mixte, Zaria Court, d'une valeur de 26 millions de dollars, à Kigali cette semaine. Situé à côté de la BK Arena, le site comprend un hôtel de charme, des espaces événementiels et des installations sportives publiques. Helios lève également 750 millions de dollars pour un cinquième fonds axé sur l'innovation technologique en Afrique.

Points clés à retenir

Le fonds de 75 millions de dollars d'Helios reflète l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les industries de la culture et du divertissement en Afrique. Traditionnellement négligée au profit de secteurs tels que la finance et les télécommunications, l'économie créative commence à attirer des capitaux à mesure que l'utilisation des téléphones portables, la pénétration de l'internet et la demande de contenus locaux pertinents augmentent chez les jeunes Africains.

Le sport, en particulier, est devenu un secteur d'accès. En investissant dans le basket-ball (NBA Africa), les arts martiaux mixtes (PFL) et les infrastructures (Zaria Court), Helios se positionne comme un précurseur dans un secteur à forte croissance. Selon l'Union africaine et l'UNESCO, le secteur créatif du continent pourrait contribuer au PIB à hauteur de plus de 20 milliards de dollars par an d'ici 2035 et créer des millions d'emplois.

Le modèle d'Helios associe des marques internationales à des connaissances et des capitaux locaux, créant ainsi un écosystème qui englobe les ligues, les lieux et le développement des talents. Cette intégration verticale s'aligne sur des tendances macroéconomiques plus larges : L'âge médian en Afrique est inférieur à 20 ans et l'urbanisation s'accélère. Pour les investisseurs prêts à adopter une vision à long terme, le secteur du sport et du divertissement pourrait devenir un moteur de croissance essentiel.