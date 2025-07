Burkina Faso: Coopération Burkina-Russie - Une commission intergouvernementale en vue

Le ministre de la République fédérale de Russie, Sergueï Tsivilev, en séjour les 29 et 30 juillet 2025, à la tête d'une forte délégation, a eu une séance de travail sur les axes de coopération avec le gouvernement burkinabè, mercredi 30 juillet 2025, à Ouagadougou.

La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie est sur de bons rails. En effet, dans le cadre de cette coopération, le ministre de l'Energie de la République fédérale de Russie, Sergueï Tsivilev, en séjour les 29 et 30 juillet 2025, à la tête d'une forte délégation, a eu une séance de travail sur les axes de coopération avec le gouvernement burkinabè, mercredi 30 juillet 2025. Après plus d'une heure d'échanges, les deux parties sont con venues, entre autres, sur la base des orientations du Président du Faso, le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, de la mise en place d'un conseil d'affaires dans les domaines du commerce et de l'économie.

Le ministre chargé de l'Energie a indiqué que les conclusions ont aussi porté sur la création d'une commission intergouvernementale, d'un flux aérien pour développer une passerelle en vue d'avoir une ligne directe entre les deux pays. « Nous avons pu également parvenir à un accord de développement des infrastructures énergétiques, paraphé un accord avec une société russe. Avant de développer la centrale nucléaire, des centrales thermiques vont être développées au Burkina Faso pour améliorer l'offre énergétique », a-t-il confié. A l'ouverture des travaux, le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a d'emblée souhaité la cordiale bienvenue à l'équipe russe, au Burkina Faso, pays des Hommes intègres, « la terre d'espoir et d'espérance ».

Une délégation russe de plus de 70 membres

Il a traduit les reconnaissances du Président du Faso, le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et du peuple burkinabè à la Fédération de Russie. « Votre présence à la tête d'une forte délégation, plus de 70 membres ayant foulé la terre du Burkina Faso, témoigne de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie », a laissé entendre Yacouba Zabré Gouba. Il a souhaité que ce séjour puisse renforcer davantage les liens de coopération portés au « haut » niveau par les deux chefs d'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine. « Ce partenariat doit s'effectuer à travers des axes qui permettent de dire que quelque chose de nouveau se passe entre nos deux pays et qui fonde véritablement un partenariat gagnant-gagnant bâti sur le respect de la dignité », a-t-il souhaité.

Le ministre chargé de l'Energie a également soutenu que la délégation représentative de plusieurs secteurs socio-économiques montre les sillons de la collaboration à tracer. « Que ce séjour soit un pas de plus vers une forme de partenariat qui permettra à nos deux pays de tirer le meilleur profit, de dessiner ensemble des lignes afin de poser des actes au bénéfice de nos populations », a-t-il affirmé. Le ministre de l'Energie de la République fédérale de Russie a d'entrée de jeu rappelé qu'il y a eu des discussions préalables en Russie sur les relations amicales entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Il assuré que ces relations sont fondées sur les principes de justice, d'égalité et de confiance mutuelle.

Sergueï Tsivilev a, par ailleurs, recommandé de mettre en place des plans d'actions pour consolider les liens de partenariat. La partie burkinabè a enregistré la présence des ministres chargés de l'Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, de l'Economie, Dr Aboubakar Nacanabo. Des présents ont été remis à des personnalités de l'équipe russe à l'issue des travaux.