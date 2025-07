Cote d'Ivoire: Inauguration du siège régional de Yango - Abidjan pose ses exigences en matière de régulation numérique

Avec plus de 40 000 véhicules Vtc qui utilisent ses services, la Côte d'Ivoire se présente comme le plus gros marché africain du géant mondial fournisseur de services numériques Yango. C'est donc logiquement que ce groupe a choisi le pays de l'hospitalité pour abriter son siège régional, faisant d'Abidjan son hub régional.

L'inauguration de ce siège a eu lieu le jeudi 24 juillet 2025, à Abidjan, en présence de Me Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, représentant le Premier ministre Beugré Mambé et le ministre Amadou Koné des Transports et du Ceo du groupe, Daniil Shuleyko.

A l'occasion, Kadotien Soro, directeur général pour la Côte d'Ivoire, a affirmé que l'ouverture de ce hub symbolise l'engagement du groupe à contribuer au développement durable du pays, tout en participant activement à offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse. S'agissant du siège, le Ceo Côte d'Ivoire a indiqué qu'il est plus qu'un espace de travail. « C'est un symbole puissant », a-t-il dit.

Daniil Shuleyko a abondé dans son sens en annonçant que le groupe prévoit de faire d'Abidjan un hub en Afrique de l'Ouest sur le long terme. « Depuis 2018, nous avons été témoins de l'extraordinaire dynamisme et du potentiel technologique de la Côte d'Ivoire, et nous sommes fiers d'avoir grandi à ses côtés. Ce progrès n'aurait pas été possible sans l'approche visionnaire du gouvernement ivoirien qui soutient activement l'innovation et crée les conditions propices à l'essor de plateformes comme la nôtre. Aujourd'hui, nous investissons dans l'avenir en faisant d'Abidjan le siège de notre plus grand bureau en Afrique, et le centre de notre stratégie pour le continent », a soutenu M. Shuleyko. Qui a profité pour remercier les plus hautes autorités ivoiriennes dont la politique favorise un environnement propice aux affaires.

En échos, Me Adama Kamara s'est réjoui de ce que Yango, depuis son implantation en Côte d'Ivoire en 2018, s'est imposé comme un acteur structurant dans le secteur de la mobilité intelligente et de la logistique urbaine. Selon lui, le groupe participe activement à la structuration de l'économie numérique ivoirienne en facilitant l'accès des jeunes aux outils numériques les connectant à des opportunités économiques.

« L'engagement du groupe à structurer la mobilité urbaine va ainsi de pair avec la vision du gouvernement en matière d'emploi décent et de couverture sociale universelle. Nous espérons que cette implantation du siège du bureau régional que nous inaugurons aujourd'hui renforcera les synergies entre les initiatives publiques et privées et contribuera activement à l'atteinte des objectifs du Plan national de développement, notamment dans son pilier dédié au capital humain et à la transformation digitale », a espéré le ministre. Non sans émettre, au nom du Premier ministre Beugré Mambé, quelques « préoccupations récurrentes ». A savoir le respect de la législation sur les données à caractère personnel ; la traçabilité des paiements et les mouvements de données.

« En clair, Yango devra en toutes circonstances respecter scrupuleusement les dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, et spécifiquement le décret numéro 2021 - 860 U15 décembre 2021 portant organisation », a-t-il recommandé.

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a profité de l'aubaine pour inviter l'ensemble des opérateurs économiques nationaux, internationaux à s'engager résolument et rapidement à investir en Côte d'Ivoire, un pays stable, économiquement solide.