Madagascar: Regroupement - Les jeunes entrepreneurs veulent peser plus lourd

Ils sont jeunes, débrouillards, pleins d'idées et de volonté. Aujourd'hui, ils veulent surtout se faire entendre. Les 16 et 17 octobre prochains, plus de trois cents jeunes entrepreneurs malgaches sont attendus au Galaxy Village, à Andraharo, pour la toute première édition de la Rentrée du Jeune Patronat, une initiative portée par le JPM - Jeune Patronat de Madagascar.

L'objectif ? Créer une dynamique collective forte autour de la jeunesse entrepreneuriale du pays. « Le secteur privé ne peut pas avancer sans les jeunes », a lancé Lilia Randriamifidimanana, présidente du JPM, lors de la conférence de presse du 29 juillet dernier. Et elle sait de quoi elle parle : à Madagascar, près de 80 % des entreprises sont des TPE, souvent portées à bout de bras par des jeunes qui manquent de réseaux et de soutien structuré. Il est temps de les rassembler, de leur offrir de la visibilité, mais surtout des outils pour aller plus loin.

Pendant deux jours, le Galaxy Village se transformera en véritable ruche d'activités. Conférences, masterclass, expositions, moments de réseautage : tous les ingrédients sont réunis pour faire vibrer l'écosystème entrepreneurial. Il sera question de financement, de marketing digital, de levée de fonds, d'économie circulaire, d'intelligence artificielle... mais aussi de politique.

Faut-il s'engager pour réussir ? Comment faire émerger de véritables leaders sans appui institutionnel ? Les échanges promettent d'être riches et parfois musclés.

Soutenu par le groupe Viséo, l'événement veut aussi casser les cloisons entre les secteurs d'activité. Tech, agriculture, artisanat, services... « Tout le monde a quelque chose à partager », résume Valérie Andrianavalona, cheffe de projet de l'événement. Ici, pas de hiérarchie entre les domaines, mais une volonté commune de construire ensemble.

Au-delà des discours, c'est une posture nouvelle qui s'affirme : celle d'une jeunesse qui ne veut plus rester en marge du développement économique du pays. Une génération qui croit au collectif comme levier d'impact. Avec le JPM, elle entend bien passer à l'action -- et faire du bruit.