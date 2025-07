Madagascar: Région Diana - Foire Meva dynamise les échanges

La région Diana vibre au rythme de l'économie locale avec l'ouverture officielle de la Foire économique régionale dénommée Foire Meva. L'événement, qui rassemble entrepreneurs, artisans, agriculteurs et investisseurs, se veut un catalyseur de développement et une vitrine du potentiel économique territorial.

Organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie d'Antsiranana et la région Diana, cette foire se tient sur quatre jours et accueille cent vingt exposants venus des quatre coins du territoire, présentant des produits aussi variés que représentatifs de l'identité territoriale, notamment des objets artisanaux faits main, produits agricoles transformés, solutions technologiques adaptées aux réalités locales...

Véritable carrefour d'échanges, cette édition ambitionne de valoriser les richesses locales tout en stimulant la créativité entrepreneuriale.

Cette année, cet événement économique régional a pris de l'ampleur car il a vu la participation des opérateurs internationaux, issus des Chambres de commerce et de l'industrie de Mayotte et de La Réunion. Mention particulière pour la présence d'une entreprise chinoise qui va développer des solutions d'énergie solaire à Madagascar à des prix abordables afin d'éclairer chaque foyer.

Au programme, des expositions, conférences thématiques économiques, ventes directes, dégustations de produits du terroir, ainsi que des rencontres B2B permettant aux acteurs économiques régionaux et étrangers d'échanger sur les défis actuels, notamment la résilience, l'accès au financement ou la modernisation des chaînes de production.

Appel fort

Cette onzième édition de la Foire Meva a pour objectif de stimuler les partenariats économiques, soutenir les filières locales et valoriser le savoir-faire régional. L'événement met en lumière des secteurs clés tels que l'agriculture, l'artisanat, la pêche, le tourisme durable, les énergies renouvelables ou encore l'innovation numérique.

La cérémonie d'ouverture, présidée par les autorités régionales, a été marquée par un appel fort à l'investissement productif et durable, ainsi qu'à la consommation locale responsable. Elle a vu la présence des personnalités politico-administratives de la région et de quelques représentants des ministères. Le Gouverneur Taciano Rakotomanga a ouvert officiellement cette édition vers 11h05, après une longue série de discours, sous de petites averses.

De nombreux visiteurs, professionnels comme particuliers, ont déjà afflué tout au long de la journée, séduits par la diversité des stands, la qualité des produits proposés et l'ambiance conviviale. La foire se positionne ainsi comme un événement stratégique pour booster l'économie régionale et tisser des liens durables entre les différents maillons de la chaîne économique.

« Cette foire, au-delà de son caractère festif, est une vitrine du savoir-faire régional, mais aussi un moteur de collaboration et d'innovation ainsi qu'un lieu d'échange, de découverte et de valorisation de tout ce qui fait la richesse de notre région », a déclaré le gouverneur lors de la cérémonie d'ouverture, saluant la montée en puissance de la jeunesse entrepreneuriale dans les secteurs agricoles et artisanaux.

Face aux défis de la relance économique, la Foire économique régionale s'impose comme un levier stratégique de développement, en particulier pour les petites unités de production. Elle traduit la volonté commune de bâtir une économie résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir, où tradition et innovation marchent main dans la main.