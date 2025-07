Alors que le 45e Sommet de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) bat son plein à Antananarivo, du 28 juillet au 1er août 2025, WaterAid Madagascar et CliMates Madagascar lancent un appel vibrant aux dirigeants de la région.

Leur message est clair : il est impératif d'intégrer pleinement le Nexus Eau, Assainissement, Hygiène (EAH) - Climat dans les politiques de développement et d'adaptation. Le Sommet met l'accent sur des piliers fondamentaux tels que la transformation agricole, la transition énergétique et l'industrialisation, dans le but de bâtir une SADC plus résiliente.

Toutefois, les deux organisations rappellent avec insistance que ces ambitions ne pourront se concrétiser sans une priorisation claire de l'eau. Loin d'être un simple service social, l'eau doit être reconnue comme un levier structurant du développement.

Eau

WaterAid et CliMates soulignent qu'une gouvernance efficace de l'eau et une approche inclusive des enjeux climatiques sont indispensables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur un potentiel de 50 millions d'hectares irrigables dans la région, seuls 3,5 millions sont actuellement irrigués. L'accès à l'eau potable en zone rurale stagne à 61% et l'assainissement à un maigre 39%, selon le SADC Water Sector (2021).

Ce déficit criant impacte directement la santé publique, la productivité agricole, le développement économique, l'égalité de genre, l'éducation et la résilience des populations, en particulier les femmes et les jeunes. Parallèlement, malgré un potentiel hydroélectrique estimé à 150 GW, seuls 12 GW sont exploités.

Recommandations

Face à ce constat alarmant, WaterAid Madagascar exhorte les États membres de la SADC à agir sur plusieurs fronts pour garantir un accès équitable et durable à l'eau et à l'assainissement. Promouvoir des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales. Allouer des ressources suffisantes pour la mise en oeuvre des recommandations régionales et intégrer pleinement l'égalité de genre et l'EAH dans les politiques et stratégies industrielles, agricoles et climatiques.

WaterAid Madagascar et CliMates Madagascar, en collaboration avec leurs partenaires du secteur EAH, saisissent l'opportunité du Sommet pour mobiliser les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les jeunes et les médias. L'objectif est de porter un plaidoyer régional fort en faveur de l'intégration du Nexus EAH-Climat dans les politiques publiques et les mécanismes de financement.