Sénégal: Concours général 2025 - Remise des distinctions aux meilleurs élèves du pays

La cérémonie de remise des prix du Concours général se tient ce jeudi 31 juillet 2025, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, sous la présidence du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour cette année, il y a 113 lauréats, 120 distinctions et une hausse de participation de 365 élèves par rapport à 2024.

Le ministère de l'Éducation nationale célèbre, ce jeudi, les meilleurs élèves de Première et de Terminale du Sénégal. La cérémonie est présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Pour cette édition, ils étaient 3568 candidats, dont près de 60 % de filles, à relever le défi de l'excellence cette année.

Selon les résultats de ce concours, on dénombre 113 lauréats, 120 distinctions et une hausse de participation de 365 élèves par rapport à 2024. Le meilleur élève du Concours général 2025 est Ameth Babou, élève de Première S1 au Lycée Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis. Il a gagné le 1eᣴ prix en Français, le 1eᣴ prix en Espagnol, le 3e prix en Mathématiques et le 3e prix Citoyenneté et droits de l'homme.

Le thème retenu cette année est : « Transformation humaniste de l'éducation à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle : enjeux, défis et perspectives ». Il reflète l'ambition de bâtir une école moderne, inclusive et tournée vers les défis du 21e siècle, selon un communiqué.

L'édition 2025 rend hommage à une figure emblématique de la République, André Sonko, ancien ministre, parrain de cette cérémonie. Ce grand rendez-vous annuel de l'école sénégalaise met à l'honneur le travail, le mérite et la rigueur. À travers cette fête de l'excellence, la Nation honore ses meilleurs élèves et réaffirme son engagement pour une éducation de qualité, pilier du développement et de la souveraineté nationale.