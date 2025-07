Sénégal: Capitalisation de la banque de développement Shelter du contient - La Badea approuve un financement de 120 millions de dollars

Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) a annoncé la signature d'un accord stratégique avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) afin de soutenir son initiative d'augmentation de capital transformatrice.

Selon un communiqué de presse, la Badea a approuvé un montant historique de 120 millions de dollars pour soutenir le programme de capitalisation de Shelter Afrique Development Bank, la principale institution panafricaine axée sur le logement abordable et le développement urbain. La facilité de financement concessionnel aidera les Etats membres éligibles à régler et à augmenter leurs souscriptions au capital de la ShafDB.

Cette initiative, renseigne la même source, développée en partenariat avec la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (Badea), introduit un mécanisme de financement innovant à travers lequel les Etats membres éligibles peuvent accéder à des prêts à des conditions compétitives. La facilité soutenue par la Badea, d'un montant total de 120 millions d'Ud, sera utilisée pour régler et augmenter les souscriptions au capital de la Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) par les États membres.

« Cet accord avec la Badea marque une étape cruciale dans le renforcement de notre base de capital et dans l'avancement de notre mission de financement de logements abordables et d'infrastructures urbaines durables à travers l'Afrique », a déclaré Thierno Habib-Hann, directeur général de Shelter Afrique Development Bank. « Nous sommes reconnaissants à la Badea pour son partenariat solide et son soutien indéfectible dans cette phase charnière de notre évolution institutionnelle. ».

Le nouveau programme d'augmentation de capital comprend une allocation initiale égale à tous les États membres, suivie d'une réallocation progressive, d'abord au prorata, puis selon le principe du premier arrivé, premier servi. Cette approche vise à encourager la participation active des États membres et à renforcer l'adéquation du capital de la ShafDB de manière équilibrée et transparente.

Commentant le programme, le président de la Badea, Abdullah KH Almusaibeeh, a déclaré : «Nous considérons ce programme de capital comme une étape stratégique dans l'évolution de Shelter Afrique Development Bank. La Badea est fière de soutenir cette initiative et nous restons engagés dans notre mission commune qui est de permettre l'accès à un logement décent et à un développement urbain inclusif à travers l'Afrique ».

Le besoin d'augmenter les fonds propres est devenu critique suite à la transformation de l'institution en Banque de Développement, une étape formellement approuvée par les actionnaires de Shelter Afrique lors de l'Assemblée générale extraordinaire (Age) tenue à Alger, Algérie, en octobre 2023.

En s'appuyant sur cette transformation, une avancée significative a été réalisée lors de l'assemblée générale annuelle de juin 2024 à Kigali, au Rwanda, où les actionnaires ont fait preuve d'un leadership fort en approuvant un programme d'augmentation de capital transformateur, et le conseil d'administration a approuvé en décembre 2024 une augmentation de capital de plus de 200 millions de dollars US.

« L'élargissement de la base de capital permettra à la Banque d'augmenter les financements tout au long de la chaîne de valeur du logement, d'accéder à des financements plus compétitifs sur les marchés de capitaux internationaux et africains, et de renforcer son rôle dans la lutte contre le déficit de logements et dans la promotion d'un développement urbain inclusif dans ses 44 États membres », a déclaré M. Hann.

Le communiqué explique que le programme d'augmentation de capital a été conçu pour renforcer de manière significative le bilan de la ShafDB à moyen terme, élargir sa base de capital actionnaire et mobiliser de manière significative des dettes. Le capital levé soutiendra également les plans de la Banque visant à obtenir des notations de crédit de qualité, à attirer de nouveaux investisseurs institutionnels et à étendre ses programmes de prêts et d'assistance technique dans les pays membres.