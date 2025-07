Sénégal: Direction générale de Nsia banque du pays - Sokhna Maï aux commandes

Bien plus qu'un simple changement de leadership, la nomination de Mme Diop Sokhna Maï Diop à la tête de NSIA Banque Sénégal marque une étape majeure dans sa carrière et symbolise un tournant stratégique : celui d'une filiale gagnant en autonomie, portée par une vision inclusive, proche des réalités sénégalaises et alignée aux standards internationaux du groupe.

Jusque-là Directrice générale adjointe de la filiale sénégalaise de CBAO Attijariwafa bank supervisant la banque de détail et d'entreprise pour le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, Madame Sokhna Maï Diop a pris l'ascenseur et atterrit à la tête de NSIA Banque Sénégal.

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de Neuilly-sur-Seine où elle commença sa carrière comme auditrice chez Deloitte SA en 2005, à Société Générale CIB à Paris puis Londres, où elle occupe des fonctions en sécurité opérationnelle, finance structurée, private equity et risques, en passant par CBAO Attijariwafa Bank, où Mme Diop s'est illustrée par une vision inclusive et orientée vers l'impact. De son intégration à CBAO en 2012, d'abord comme directrice de la stratégie et du contrôle de gestion, en 2020, elle devient directrice exécutive finances & stratégie, avant d'être nommée directrice générale adjointe en charge des finances, de la technologie, de la transformation et des opérations.

Durant ce parcours, elle a piloté le plan stratégique « Ambitions 2024 », notamment dans les domaines de la digitalisation, du financement des PME, du crédit-bail, et du financement vert. Sous sa direction, CBAO a soutenu près de 300 PME via le crédit-bail, représentant environ 12 milliards FCFA. Elle est également reconnue sur la scène internationale : elle a joué un rôle majeur dans l'organisation du Forum International Afrique Développement (FIAD 2024) à Casablanca, où elle a mis en avant les synergies intra-africaines, l'investissement au Sénégal, et la promotion économique via le Club Afrique Développement. Avec un tel pedigree, elle incarne parfaitement ce que NSIA cherche à offrir : une banque panafricaine, agile, moderne et centrée sur l'impact. Son profil devrait ainsi lui permettre de mener le projet d'autonomisation de la succursale sénégalaise, déjà en marche pour une filialisation effective d'ici à fin 2025.

Au-delà de marquer une étape majeure dans la carrière de Mme Diop, sa nomination est aussi une opportunité pour renforcer l'ancrage local de NSIA au Sénégal et dans la zone UEMOA. Si l'on en croît l'hebdomadaire Jeune Afrique, la branche bancaire du groupe panafricain né en Côte d'Ivoire en 1995 et présent dans une douzaine de pays dont le Sénégal, envisage de rendre la succursale sénégalaise autonome d'ici à fin 2025, dans le cadre d'un plan d'expansion ambitieux au Cameroun et ailleurs.

Robuste

Le groupe NSIA Banque Côte d'Ivoire, pivot régional, affiche un bilan solide : au 31 décembre 2024, NSIA Banque Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de 38,112 milliards de FCFA contre 35 milliards de FCFA en 2023, soit un accroissement de 9,47%.

Le total du bilan est passé de +2 037 milliards de FCFA en 2023 à +2 514 milliards FCFA en 2024, soit une progression de 23,41%.

Le produit net bancaire (PNB) avait également enregistré une augmentation de 6,817 milliards, avec une réalisation passant de 91milliards FCFA en 2023 à 97,819 milliards FCFA en 2024., accompagné d'une réduction drastique du coût du risque (de 3,38 à 0,54 milliard FCFA).

Au premier trimestre 2025, un résultat net de 7,138 milliards FCFA contre 7,103 milliards de FCFA au 31 mars 2024.

Concernant le total bilan de la banque, il affiche une hausse de 1,9%, se situant à 2 562 milliards FCFA contre 2 514 milliards FCFA au premier trimestre 2024.

Les créances de NSIA Banque Côte d'Ivoire sur sa clientèle ont connu une augmentation de 2,4% à 1 573 milliards de FCFA contre 1 536 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

De leur côté, les dépôts de la clientèle ont progressé de 4,8%, se situant à 1 782 milliards de FCFA contre 1 700 milliards de FCFA au 31 décembre 2024. Quant au produit net bancaire, il progresse de 2,5% pour s'établir à 22,4 milliards FCFA au 31 mars 2025 contre 21,9 milliards FCFA au 31 mars 2024.

L'ambition du groupe est de structurer un réseau bancaire autonome au Sénégal, en phase avec sa stratégie régionale. Un tournant symbolique a été atteint en juin 2025 : NSIA Banque Sénégal, aux côtés des entités de NSIA au Bénin, Togo et Guinée, a obtenu la certification internationale MSI 20000, reconnue pour évaluer la qualité financière des établissements. Ce label atteste de la robustesse de sa gouvernance financière et de sa conformité aux standards mondiaux, et constitue ainsi un socle solide pour accroître la confiance des investisseurs et clients au Sénégal.

En lien avec ses homologues en UEMOA, NSIA participe à une opération de titrisation régionale à hauteur de 52 milliards FCFA, menée par NSIA Banque Bénin avec BOAD et IFC, incluant le Sénégal. Cette initiative permet d'accroître l'accès au crédit des PME, particulièrement celles dirigées par des femmes, dans une logique d'inclusion et d'impact. Le retrait progressif des grandes banques françaises du continent, notamment du Sénégal, offre un avantage stratégique à des acteurs locaux comme NSIA. Sa proximité culturelle, sa réactivité et une offre plus flexible dans un environnement bancarisé à mi-chemin entre formel et informel lui confèrent un avantage concurrentiel certain.

Le Challenge de Sokhna Maï, comme aiment à l'appeler les intimes, consistera, entre autres, à renforcer la visibilité locale de NSIA avec des résultats consolidés clairement identifiables ; continuer à affiner la gestion du risque, notamment dans le portefeuille de crédits en zone informelle ; rivaliser avec les fintech locales et acteurs digitaux en pleine expansion. Reste à suivre comment elle transformera ces perspectives en performances concrètes et impacts au Sénégal.