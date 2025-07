Sénégal: Emploi des jeunes - Le président de la République pour la finalisation de la nouvelle politique nationale

La question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes a été au cœur de la communication du président de la République lors de la réunion, le 30 juillet 2025, du Conseil des ministres.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République est revenu sur la problématique de la restructuration et de la relance des politiques de promotion de l'emploi pour les jeunes. En effet, renseigne le document, il est constaté à la fin de chaque année scolaire et des cycles universitaires, l'arrivée en masse, sur marché du travail, de nouveaux diplômés issus de la formation professionnelle et technique, des Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (Isep), des universités et établissements publics et privés d'enseignement supérieur.

«C'est dire que la formation professionnelle et technique, l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes restent des priorités nationales. Ils s'érigent même en urgences sociales », lit-on dans le document.

C'est à ce titre qu'il a demandé au Premier Ministre, au Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions et à celui de la Formation professionnelle et technique d'accélérer, avec l'implication de tous les acteurs, la mise en œuvre des recommandations de la 4ème édition de la Conférence sociale consacrée à l'employabilité et à l'emploi des jeunes. Il s'agit, aussi et surtout, de : restructurer pour plus de proximité, d'efficacité et d'efficience, les dispositifs de formation, d'encadrement, de soutien et de financement de l'entrepreneuriat des jeunes ; finaliser l'élaboration et amorcer la mise en œuvre de la nouvelle Politique nationale de l'emploi, en cohérence avec la Stratégie nationale de développement.