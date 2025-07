Madagascar: Solidarité - « Kôzy tolotanana » pour Rina art

Presque tout le milieu du street-art tananarivien connaît Rina, graffeur et touche-à-tout faisant de la conception de sketchs télévisés mais aussi du mobilier design et d'autres activités encore. Actuellement, il est atteint d'une insuffisance rénale et cardiaque. Un concert « Kôzy Tolonana » sera organisé samedi à partir de 10 h au Boribory de la parcelle Jamerla de la cité Ampefiloha.

Le quartier qui a vu grandir et s'épanouir dans l'art urbain cet artiste discret mais dont les oeuvres font partie du quotidien de Tananarive.

Avec son équipe, des artistes d'Ampefiloha également, ils ont mis en vogue depuis les années 2010 le street art. D'abord en peignant les murs vides de leur voisinage, attirant les stars de variété pour en faire le décor de leurs clips, puis un peu partout dans la capitale et dans les autres régions du pays.

Aujourd'hui, leur style, leur approche artistique se résument par le concept « Taninjanaka », un dérivé de terre des ancêtres, mais plutôt « terre des générations futures ». Une vision qui s'ouvre encore plus sur l'avenir. Pour samedi, le programme est étoffé.

D'abord, le coeur de l'événement sera les séries de concerts. Sur scène, les groupes et artistes se relaieront, Drwina, Jah Roots, Tanimanga Vibes, Rebl, Lemanana, Loulou Kush et d'autres encore. En même temps, il y aura une exposition collective avec Ponk, Finengo, Ny Cajon, Naty Kaly, Issac... et enfin, pour les petits et les petites, des ateliers, des jeux vidéo et d'autres animations seront prévus.