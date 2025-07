Madagascar: Rentrée du Jeune Patronat - Deux jours pour inspirer et connecter les entrepreneurs

Le Jeune Patronat de Madagascar lance en octobre la première édition de sa "Rentrée". Deux jours de débats, masterclass et rencontres pour connecter jeunes dirigeants, investisseurs et partenaires autour de l'entrepreneuriat.

C'est une première qui promet de marquer les esprits. Les 16 et 17 octobre prochains, le Jeune Patronat de Madagascar (JPM) organise la toute première édition de « La Rentrée du Jeune Patronat », un rendez-vous inédit destiné à insuffler une dynamique nouvelle à l'écosystème entrepreneurial du pays.

En effet, le JPM, qui se positionne comme un catalyseur de talents et de synergies, rassemble depuis plusieurs années une génération montante de dirigeants et d'entrepreneurs convaincus que l'initiative privée peut transformer durablement Madagascar.

« En lançant cet événement, nous souhaitons offrir aux jeunes chefs d'entreprise, investisseurs et partenaires une plateforme où l'inspiration rencontre l'action », ont indiqué les organisateurs, lors d'une conférence de presse organisée hier. D'après les explications, le programme de ces deux journées se veut ambitieux. Le 16 octobre, la réflexion sera guidée par le thème « Trouver du sens ».

Panels et échanges aborderont l'engagement des leaders, la croissance personnelle et l'importance de développer ses équipes. La journée se terminera par un afterwork convivial au rythme d'un DJ set. Le 17 octobre, place à « Monter en performance » : masterclass sur l'intelligence artificielle, le marketing digital, les levées de fonds, l'économie circulaire ; rencontres B2B ; et sessions de mise en relation grâce à une application dédiée.

Partenariats

Avec ce nouvel événement, le JPM espère contribuer à accélérer les projets en connectant les talents aux investisseurs et en ouvrant de véritables opportunités de financement et d'accompagnement. Selon l'organisation, cette initiative bénéficie déjà du soutien logistique du groupe VISEO, et un appel est lancé aux sponsors et partenaires désireux de s'engager aux côtés d'une jeunesse entrepreneuriale ambitieuse.

Bref, cet événement met le développement du secteur privé au coeur de sa mission. Pour ses promoteurs, il s'agit d'une étape clé pour stimuler l'innovation, renforcer le leadership et propulser Madagascar vers une nouvelle ère d'entrepreneuriat audacieux et collaboratif.